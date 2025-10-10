CAS debate fortalecimento das instituições filantrópicas de saúde

As audiências vão discutir inovação, sustentabilidade e novos modelos de gestão no SUS - Foto: MMULLER

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) promove, na segunda (13) e na terça-feira (14), três audiências públicas interativas para discutir o fortalecimento das instituições filantrópicas de saúde. O objetivo é ampliar o diálogo entre governo, setor privado e especialistas sobre inovação, sustentabilidade e novos modelos de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). As audiências atendem a requerimento ( REQ 116/2024 – CAS ) do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

Os debates vão reunir representantes de santas casas, hospitais filantrópicos, entidades do setor e gestores públicos para discutir a sustentabilidade financeira das instituições, que são consideradas fundamentais para o atendimento de milhões de brasileiros pelo SUS.

Primeira audiência: Filantrópicas e Governo

Segunda-feira (13), às 9h30

Tema:“Santas casas e instituições filantrópicas: estratégias sustentáveis para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS)”

Convidados:

superintendente da Santa Casa de São Paulo, Maria Dulce Garcez Leme Cardenuto;

presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Mirocles Campos Véras Neto;

superintendente-geral do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Tereza de Jesus Campos Neta; e

provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, Roberto Otto Augusto de Lima.





Também foram convidados representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Segunda Audiência — Filantrópicas e Setor Privado

Segunda-feira (13), às 14h

Tema:“Parcerias entre hospitais privados e as filantrópicas: caminhos para a inovação e eficiência”

Convidados:

superintendente da Santa Casa de São Paulo, Maria Dulce Garcez Leme Cardenuto, ;

CEO da Santa Casa da Bahia, Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Júnior;

diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Flaviano Feu Ventorim;

presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra Lima;

representante da Santa Casa Marcelina de São Paulo, irmã Rosane Ghedin; e

representante do Hospital Albert Einstein, Rodrigo Bornhausen Demarch.





Também foram convidados representantes da Rede D’Or, da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e do Hospital Sírio-Libanês.

Terceira audiência — Filantrópicas e Especialistas em Estruturação Financeira

Terça-feira (14), às 14h

Tema:“Sustentabilidade financeira e novos modelos de gestão para instituições filantrópicas”

Convidados:

superintendente da Santa Casa de São Paulo, Maria Dulce Garcez Leme Cardenuto;

presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), Mirocles Campos Véras Neto;

administrador da Santa Casa de São José do Rio Preto (SP), Valdir Roberto Furlan;

diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Jader Pires da Silva; e

Representante da Santa Casa de Maceió.





