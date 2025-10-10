CAS debate fortalecimento das instituições filantrópicas de saúde

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) promove, na segunda (13) e na terça-feira (14), três audiências públicas interativas para discutir o fortalecimento das instituições filantrópicas de saúde. O objetivo é ampliar o diálogo entre governo, setor privado e especialistas sobre inovação, sustentabilidade e novos modelos de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). As audiências atendem a requerimento ( REQ 116/2024 – CAS ) do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).
Os debates vão reunir representantes de santas casas, hospitais filantrópicos, entidades do setor e gestores públicos para discutir a sustentabilidade financeira das instituições, que são consideradas fundamentais para o atendimento de milhões de brasileiros pelo SUS.
Segunda-feira (13), às 9h30
Tema:“Santas casas e instituições filantrópicas: estratégias sustentáveis para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS)”
Convidados:
Também foram convidados representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
Segunda-feira (13), às 14h
Tema:“Parcerias entre hospitais privados e as filantrópicas: caminhos para a inovação e eficiência”
Convidados:
Também foram convidados representantes da Rede D’Or, da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e do Hospital Sírio-Libanês.
Terça-feira (14), às 14h
Tema:“Sustentabilidade financeira e novos modelos de gestão para instituições filantrópicas”
Convidados: