Estado inicia obras de recuperação da ERS-640, entre Cacequi e Rosário do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), deu início ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/10/2025 às 16h22
Segundo Costella, a obra é de fundamental importância para aprimorar a trafegabilidade dos usuários que circulam pela região -Foto: Divulgação/Daer

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), deu início às obras de recuperação da ERS-640, entre Cacequi e Rosário do Sul, um corredor estratégico para a mobilidade da região Central do Rio Grande do Sul.

Ao todo, serão investidos R$ 98,17 milhões para qualificar 64 quilômetros da rodovia, considerada um dos projetos prioritários do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), com previsão de conclusão para 2026.

Na região Central tem governo do Estado. Na quinta-feira (9/10), as máquinas começaram a operar no segmento viário. O início dos trabalhos foi autorizado pelo governador Eduardo Leite durante a Expointer deste ano.

De acordo com o titular da Selt, Juvir Costella, a obra é de fundamental importância para aprimorar a trafegabilidade dos usuários que circulam pela região. "O início dos serviços demonstra o compromisso do Estado em potencializar o desenvolvimento local e melhorar a vida das pessoas, por meio de uma estrada que irá integrar municípios e comunidades", destaca o secretário.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, salienta que a autarquia irá fiscalizar o andamento da obra para garantir o cumprimento de cada etapa técnica programada. "Isso será crucial para reforçar a segurança da população", frisou Faustino.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

