Sexta, 10 de Outubro de 2025
Governo publica admissão de 317 servidores temporários

O governo do Estado publicou, em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira (9/10) , a admissão de 317 servidores em caráter temporário para at...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/10/2025 às 16h22
Governo publica admissão de 317 servidores temporários
-

O governo do Estado publicou, em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira (9/10) , a admissão de 317 servidores em caráter temporário para atuação na administração estadual. As contratações têm prazo de 24 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, conforme previsto na legislação do Rio Grande do Sul.

Os novos servidores exercerão as funções em diferentes regiões do Estado, de acordo com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Entre os cargos estão assistente e analista de políticas públicas e gestão governamental, médico e especialista em infraestrutura.

Os profissionais foram selecionados a partir do Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação, publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 54, de 19 de março de 2025, em substituição a contratações tornadas sem efeito.

As admissões seguem o que dispõem o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, o inciso IV do artigo 19 da Constituição Estadual e os artigos 115 e 116 da Lei nº 16.165, de 31 de julho de 2024.

Contratação integrada e processo seletivo

As nomeações fazem parte do processo de contratação integrada, autorizado a partir da aprovação da Lei 16.165/2024 pela Assembleia Legislativa, que tem como objetivo atender às necessidades urgentes e excepcionais de secretarias e órgãos do governo.

Coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), o processo seletivo foi aberto em novembro de 2024 e teve interesse de 86,2 mil candidatos de todo o país.

Ao todo, 56 mil inscrições foram homologadas e 10 mil candidatos aprovados após a avaliação curricular. O processo tem caráter simplificado e visa reforçar a estrutura administrativa do Estado.

Distribuição regional

Do total de 317 admissões, 210 correspondem à Região Metropolitana e 107 ao interior do Estado, com distribuição conforme os Coredes:

  • Alto da Serra do Botucaraí – 3
  • Alto do Jacuí – 4
  • Campanha – 6
  • Campos de Cima da Serra – 3
  • Celeiro – 2
  • Central – 4
  • Fronteira Noroeste I – 7
  • Fronteira Oeste (Noroeste II) – 10
  • Jacuí Centro – 5
  • Litoral – 6
  • Metropolitano Delta do Jacuí – 9
  • Missões – 6
  • Nordeste Colonial – 2
  • Produção – 4
  • Serra – 10
  • Sul – 3
  • Vale do Rio dos Sinos – 11
  • Vale do Rio Pardo – 5
  • Vale do Taquari – 7

Prazos e orientações

Os candidatos devem enviar a documentação de cadastramento até 20 de outubro.

A listagem com o local, data e horário para conferência da documentação original será publicada no site da SPGG em 17 de outubro de 2025.

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
