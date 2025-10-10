Sexta, 10 de Outubro de 2025
CI debaterá concessões rodoviárias na terça-feira

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) ouvirá autoridades e representantes do setor de rodovias sobre a situação atual das concessões rodovi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/10/2025 às 16h09
A audiência debaterá a situação atual das concessões rodoviárias e a otimização dos atuais contratos - Foto: Jefferson Bernardes/ Agência Preview

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) ouvirá autoridades e representantes do setor de rodovias sobre a situação atual das concessões rodoviárias,buscando identificar formas de aprimorar os contratos atuais e discutir as perspectivas para o futuro dosegmento. A audiência pública está agendada para esta terça-feira (14), após a reunião deliberativa da CI que começa às 9h.

A lista de debatedores ainda será confirmada. Foram convidados representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Tribunal de Contas da União (TCU), da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (Abepam).

A audiência pública atende a requerimento ( REQ 108/2024 - CI ) do senador Esperidião Amin (PP-SC), que ressaltou a importância da discussão do tema pela comissão. Em maio, senadores da comissão participaram de audiência externa em Ji-Paraná (RO), para discutir o contrato de concessão de trecho rondoniense da BR-364.

O senador Esperidião Amin é autor do requerimento para o debate - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
