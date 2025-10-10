Frustração em Tenente Portela com suspensão de edital de Medicina

Tenente Portela, que aguardava ansiosamente a divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 para a instalação de um curso de Medicina, recebeu nesta sexta-feira (10) uma notícia que gerou frustração.

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 694, suspendendo por 120 dias a seleção de propostas de instituições privadas interessadas em abrir novos cursos de Medicina. A decisão impede que a cidade saiba, por enquanto, se terá ou não o curso tão esperado.

O edital, lançado em outubro de 2023, integrava o programa de expansão de cursos de Medicina no país, previsto na Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Mais Médicos.

A decisão de suspensão, assinada pelo ministro Camilo Santana, baseia-se na Nota Técnica nº 24/2025, que justificou a interrupção temporária dos prazos.

Tenente Portela, que conta com o Hospital Santo Antônio como referência para atendimento médico na região Celeiro, tinha expectativas de que a instalação do curso de Medicina pudesse suprir a carência de profissionais de saúde e fortalecer ainda mais a infraestrutura hospitalar local. A possibilidade de receber a UCEFF como mantenedora do curso também gerava otimismo entre a comunidade e setores educacionais.

A suspensão do edital deixa a cidade em compasso de espera, enquanto o MEC reavalia critérios e procedimentos antes de retomar a análise das propostas. Especialistas afirmam que, caso a aprovação ocorra, o curso de Medicina em Tenente Portela traria benefícios expressivos, incluindo geração de empregos qualificados, atração de estudantes de municípios vizinhos e fortalecimento econômico e educacional da região.

Enquanto isso, a população e autoridades locais lamentam a frustração de não terem a resposta esperada nesta sexta-feira, reforçando a expectativa de que o processo seja retomado em breve e que Tenente Portela finalmente possa avançar na formação de novos médicos.