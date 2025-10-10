Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Frustração em Tenente Portela com suspensão de edital de Medicina

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 694, suspendendo por 120 dias a seleção de propostas de instituições privadas interessadas em abrir novos cursos de Medicina

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
10/10/2025 às 15h07
Frustração em Tenente Portela com suspensão de edital de Medicina
Foto: Divulgação

Tenente Portela, que aguardava ansiosamente a divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 para a instalação de um curso de Medicina, recebeu nesta sexta-feira (10) uma notícia que gerou frustração.

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 694, suspendendo por 120 dias a seleção de propostas de instituições privadas interessadas em abrir novos cursos de Medicina. A decisão impede que a cidade saiba, por enquanto, se terá ou não o curso tão esperado.

O edital, lançado em outubro de 2023, integrava o programa de expansão de cursos de Medicina no país, previsto na Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Mais Médicos.

A decisão de suspensão, assinada pelo ministro Camilo Santana, baseia-se na Nota Técnica nº 24/2025, que justificou a interrupção temporária dos prazos.

Tenente Portela, que conta com o Hospital Santo Antônio como referência para atendimento médico na região Celeiro, tinha expectativas de que a instalação do curso de Medicina pudesse suprir a carência de profissionais de saúde e fortalecer ainda mais a infraestrutura hospitalar local. A possibilidade de receber a UCEFF como mantenedora do curso também gerava otimismo entre a comunidade e setores educacionais.

A suspensão do edital deixa a cidade em compasso de espera, enquanto o MEC reavalia critérios e procedimentos antes de retomar a análise das propostas. Especialistas afirmam que, caso a aprovação ocorra, o curso de Medicina em Tenente Portela traria benefícios expressivos, incluindo geração de empregos qualificados, atração de estudantes de municípios vizinhos e fortalecimento econômico e educacional da região.

Enquanto isso, a população e autoridades locais lamentam a frustração de não terem a resposta esperada nesta sexta-feira, reforçando a expectativa de que o processo seja retomado em breve e que Tenente Portela finalmente possa avançar na formação de novos médicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 43 minutos

Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos

Documento atualiza critérios para confirmação de casos

 card2023-sus-gaucho.jpeg
Saúde Há 1 hora

SUS Gaúcho visa otimizar a reabilitação física de pacientes e ampliar entregas de colete de escoliose

Lançado pelo governo do Estado em setembro deste ano, o Programa SUS Gaúcho vai repassar R$ 11,89 milhões até 2026 em ações voltadas para Atenção ...

 Serviço está instalado no Hospital Ivan Goulart e já realiza atendimentos desde julho, beneficiando mulheres de 24 municípios -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 2 horas

Governador inaugura em São Borja novo serviço especializado em saúde da mulher

O governador Eduardo Leite inaugurou oficialmente nesta sexta-feira (10/10), em São Borja, mais uma unidade do Serviço Especializado de Referência ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Governador autoriza recursos para novas obras de ampliação do Hospital São José de Maravilha

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram a autorização para celebração...

 Medicamento, considerado raro e de alto custo, atua bloqueando uma enzima do fígado -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Rio Grande do Sul recebe primeiro lote de antídoto para intoxicação por metanol

O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira (10/10) o primeiro lote do antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol – ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
27° Sensação
1.83 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado entrega comenda a governadores de destaque na educação infantil
Educação Há 13 minutos

Estado promove semana de formação para aprofundar práticas de Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual
Economia Há 13 minutos

CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Economia Há 13 minutos

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
Tecnologia Há 27 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +2,48%
Euro
R$ 6,40 +2,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 681,495,72 -3,88%
Ibovespa
140,859,06 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias