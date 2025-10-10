Comissões de Saúde e do Esporte debatem agenda legislativa sobre obesidade

As comissões de Saúde e do Esporte da Câmara dos Deputados realizarão, na terça-feira (14), audiência conjunta para apresentar e discutir a Agenda Legislativa 2025 do Painel Brasileiro de Obesidade.

O documento busca fortalecer políticas públicas de enfrentamento da obesidade no Brasil, listando projetos de lei com potencial de impacto positivo na vida das pessoas com obesidade.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 7, a pedido da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) e do deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS).

A obesidade é uma condição crônica e multifatorial, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma epidemia global, que atinge mais de 30% da população adulta no Brasil.

Laura Carneiro e Luiz Ovando querem promover a conscientização pública sobre a obesidade e avançar na formulação de políticas públicas nessa área.