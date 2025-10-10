Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas

Iniciativa é inédita no Brasil e já conseguiu identificar 30 casos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/10/2025 às 13h39

Em meio à crise sanitária das bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, um novo protocolo para identificar a presença do componente foi apresentado pelo governo de São Paulo nesta quinta-feira (9). A iniciativa é inédita no Brasil e está sendo repassada a outros estados.

O novo protocolo, aplicado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), permite obter resultados mais rápidos e já garantiu o diagnóstico de 30 casos. Mesmo sem laudo, os peritos podem identificar a porcentagem de metanol que é tóxica para as pessoas.

A análise passa por quatro etapas de identificação. O primeiro passo é a escolha de uma amostragem das garrafas apreendidas. A segunda fase verifica lacres, selos, embalagens e rótulos, através do Núcleo de Documentoscopia, que permite a criação de um laudo em menos de um dia. Posteriormente, os peritos do Núcleo de Química utilizam um equipamento portátil para localizar o metanol e outras substâncias, o que possibilita a triagem de bebidas lacradas. A seguir, os elementos químicos são separados a partir da cromatografia gasosa, o que permite apontar a porcentagem de metanol nas bebidas apreendidas. Também são realizados testes para constatar se a bebida é falsificada, mesmo que não contenha metanol.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A perita Karin Kawakami, assistente técnica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, explicou que o sistema foi aperfeiçoado para dar agilidade aos resultados. “A gente já segue um protocolo internacional na identificação, não só do metanol, mas na identificação de falsificações de bebidas. Porém, tivemos que aprimorá-lo para conseguir obter um resultado mais rápido, diante da grande demanda no estado e no Brasil”, disse Karin.

Até o momento, cinco pessoas morreram no estado de São Paulo , vítimas de intoxicação por bebida contaminada com metanol. Há ainda 23 casos confirmados de intoxicação pela substância .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Concessão de 25 anos prevê operação, manutenção e gestão na ponte sobre o Rio Uruguai e no Centro Unificado de Fronteiras -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Obras Há 38 minutos

Na Argentina, Leite visita centro de fronteira com São Borja e acompanha planos de investimento na Ponte Binacional

O governador Eduardo Leite visitou, na manhã desta sexta-feira (10/10), o Centro Unificado de Fronteiras (CUF) em São Tomé, na Argentina, que faz f...

 Trabalhos incluem a recuperação de esquadrias, dos sistemas elétricos e hidrossanitários, de pintura e da cobertura -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP
Obras Há 4 horas

Governo vistoria obra da Escola Estadual de Ensino Fundamental Wolmar Antônio Salton, em Passo Fundo

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, acompanhada da secretária-adjunta, Zilá Breitenbach, ...

 (Foto: MPT)
Trabalho Escravo Há 4 horas

Justiça bloqueia bens de produtores rurais em Itapiranga

Decisão atende pedido do MPT após resgate de 14 indígenas em condições degradantes em lavoura de pepinos

 (Foto: Reprodução)
Incêndio Há 6 horas

Incêndio destrói dois veículos em garagem na zona oeste de Santo Ângelo

Bombeiros agiram rapidamente para conter as chamas e impedir que o fogo atingisse outras estruturas; causas ainda estão sob investigação

 (Foto: Reprodução)
Tragédia Militar Há 6 horas

Soldado de 19 anos é encontrado morto em quartel de São Borja

Exército e Polícia Civil investigam as circunstâncias da morte de Eduardo Barcelos de Oliveira, integrante da 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
26° Sensação
1.89 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Dor musculoesquelética, sobrepeso e sedentarismo têm relação
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova a conservação de equipamentos de uso coletivo como diretriz da política urbana
Câmara Há 18 minutos

Comissões de Saúde e do Esporte debatem agenda legislativa sobre obesidade
Câmara Há 18 minutos

Comissão especial debate regimes de exploração dos portos
Saúde Há 33 minutos

Clínica DT foca em contorno corporal e Mommy Makeover em SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +2,25%
Euro
R$ 6,39 +2,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 688,072,30 -2,73%
Ibovespa
140,263,80 pts -1.02%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias