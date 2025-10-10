Licitação do aeroporto de Viracopos é tema de audiência na Câmara na próxima semana

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (14), audiência pública para discutir o processo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e os impactos financeiros decorrentes da atual concessão.

O debate será realizado às 9h30, no plenário 9.

A reunião foi solicitada pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP). Ela lembra que, em 2012, o aeroporto foi concedido à Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), que acumula um passivo superior a R$ 1,1 bilhão com a União.

“A permanência de um operador inadimplente, que gera riscos à prestação do serviço e prejuízo ao erário, impõe-se como tema de elevada relevância para essa comissão”, afirma.