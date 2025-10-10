Comissão debate mobilidade urbana na perspectiva da mulher

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (14) audiência pública para discutir a mobilidade urbana na perspectiva das mulheres. A reunião será realizada às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido da deputada Lêda Borges (PSDB-GO). Ela afirma que o objetivo é discutir as desigualdades de gênero no acesso aos sistemas de transporte e aos espaços urbanos, além de propor políticas que tornem as cidades mais seguras e inclusivas para as mulheres.

Lêda Borges acrescenta que as mulheres, para conciliar trabalho e vida familiar, precisam enfrentar barreiras como insegurança, horários inadequados e falta de infraestrutura acessível.

“A ausência de políticas urbanas sensíveis ao olhar da mulher perpetua desigualdades e compromete o pleno exercício da cidadania”, diz a deputada.