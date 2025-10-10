Governo vistoria obra da Escola Estadual de Ensino Fundamental Wolmar Antônio Salton, em Passo Fundo

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, acompanhada da secretária-adjunta, Zilá Breitenbach, esteve em Passo Fundo, na quinta-feira (9/10), para vistoriar o andamento dos trabalhos de recuperação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Wolmar Antônio Salton. O investimento é de R$ 3 milhões. A 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop) fiscaliza a execução dos serviços, que devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026.

A escola apresentava estruturas danificadas e enferrujadas, piso de basalto irregular, sistemas inadequados, áreas necessitando de limpeza e pinturas desgastadas. A unidade passa por uma recuperação completa, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, esquadrias, cobertura, pintura, paredes e forros, além da manutenção nos banheiros.

A secretária Izabel, acompanhada da chefe de Gabinete, Marianni Valente, do diretor-geral, Carlos Bressan, do subsecretário de Infraestrutura e Patrimônio Público, Giovane Wickert, e do subsecretário-adjunto de Obras da Educação, Anderson Domingos, conversou com dirigentes da escola e representantes da empresa responsável pela obra. Verificou o que já foi feito e informou que, havendo necessidade, novas frentes de trabalho poderão ser iniciadas para qualificar ainda mais a infraestrutura. "Nós temos o compromisso de transformar o ambiente escolar, dando condições para que o processo pedagógico ocorra da melhor maneira", disse Izabel.

Prioridade na educação e agilidade nas manutenções

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 29,5 milhões em 50 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 7ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, previstas para iniciar ou em fase de contrato. No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 592,1 milhões em obras que beneficiaram 603 escolas.

O investimento na Escola Wolmar Antônio Salton é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era superior a mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias