Comissão debate impactos da digitalização e fechamento de agências bancárias

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (14), audiência pública para discutir os efeitos da digitalização dos serviços financeiros e o fechamento de agências bancárias no Brasil.

O debate será realizado às 14 horas, em plenário a ser definido, e será interativo.

A reunião atende a pedidos dos deputados Vinícius Carvalho (Republicanos-SP), Gilson Marques (Novo-SC), Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) e Daniel Almeida (PCdoB-BA).

Segundo os parlamentares, o objetivo do encontro é avaliar as consequências econômicas e sociais da digitalização bancária e discutir políticas públicas que garantam o acesso da população a serviços financeiros de qualidade.

Efeitos da digitalização

Gilson Marques observa que o debate deve incluir a análise dos efeitos da digitalização sobre a concorrência, a inovação e a inclusão de novos perfis de consumidores.

Já Vinícius Carvalho está preocupado com o acesso às novas tecnologias bancárias. “Precisamos discutir educação financeira, segurança cibernética e o atendimento à população que não tem acesso à internet, garantindo o adequado atendimento das necessidades da sociedade”, afirma o deputado.