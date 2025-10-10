Comissão debate Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre transição energética e produção de hidrogênio verde promoverá, na próxima terça-feira (14), seminário para discutir a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, prevista no Projeto de Lei 2780/24 . O evento será realizado às 14h30, no plenário 10.

O debate atende a pedido do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

O parlamentar destaca que a criação dessa política nacional é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável e o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

“Um esforço conjunto para atingir os objetivos do Acordo de Paris significaria quadruplicar a demanda por insumos minerais para as tecnologias de energia renovável até 2040”, afirma.

O Acordo de Paris é um tratado internacional firmado por 195 países para tentar frear o aquecimento global por meio da redução de emissões de gases de efeito estufa.