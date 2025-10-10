Jovem é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos em Itapiranga

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu em flagrante um jovem por venda ilegal de cigarros eletrônicos em Itapiranga, na tarde desta quinta-feira (9). A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Fronteira na véspera da Oktoberfest.

A investigação começou após informações de que o suspeito receberia uma nova remessa de produtos ilícitos. Durante diligência na residência dele, os policiais apreenderam 88 cigarros eletrônicos, R$ 327 em dinheiro fracionado, embalagens plásticas e adesivos personalizados, evidenciando a preparação para a comercialização durante as festividades.

Os cigarros eletrônicos, cuja venda é proibida pela Anvisa, tinham como alvo adolescentes e frequentadores da festa. O investigado já havia sido autuado anteriormente por contrabando ao ser flagrado trazendo cigarros do Paraguai, reincidindo no crime.

O delegado Fabiano Andrade informou que a Polícia Civil intensificará a fiscalização durante toda a programação da Oktoberfest, com equipes a paisano e reforço no policiamento investigativo para coibir o tráfico de drogas, o comércio ilegal de cigarros eletrônicos e outros delitos.

“A Polícia Civil estará presente durante toda a programação da Oktoberfest, com o objetivo de garantir a segurança da população e reprimir práticas ilícitas. O combate ao tráfico de drogas e à venda ilegal de cigarros eletrônicos será prioridade neste final de semana”, afirmou o delegado.