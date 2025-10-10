Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos em Itapiranga

Polícia Civil apreendeu 88 unidades do produto proibido pela Anvisa em operação realizada na véspera da Oktoberfest

Por: Marcelino Antunes Fonte: Agência impacto
10/10/2025 às 09h29
Jovem é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos em Itapiranga
(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu em flagrante um jovem por venda ilegal de cigarros eletrônicos em Itapiranga, na tarde desta quinta-feira (9). A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Fronteira na véspera da Oktoberfest.

A investigação começou após informações de que o suspeito receberia uma nova remessa de produtos ilícitos. Durante diligência na residência dele, os policiais apreenderam 88 cigarros eletrônicos, R$ 327 em dinheiro fracionado, embalagens plásticas e adesivos personalizados, evidenciando a preparação para a comercialização durante as festividades.

Os cigarros eletrônicos, cuja venda é proibida pela Anvisa, tinham como alvo adolescentes e frequentadores da festa. O investigado já havia sido autuado anteriormente por contrabando ao ser flagrado trazendo cigarros do Paraguai, reincidindo no crime.

O delegado Fabiano Andrade informou que a Polícia Civil intensificará a fiscalização durante toda a programação da Oktoberfest, com equipes a paisano e reforço no policiamento investigativo para coibir o tráfico de drogas, o comércio ilegal de cigarros eletrônicos e outros delitos.

“A Polícia Civil estará presente durante toda a programação da Oktoberfest, com o objetivo de garantir a segurança da população e reprimir práticas ilícitas. O combate ao tráfico de drogas e à venda ilegal de cigarros eletrônicos será prioridade neste final de semana”, afirmou o delegado.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Rádio Uirapuru)
Rodovia Estadual Há 4 horas

Motorista embriagado causa grave colisão na ERS-324

Carro e caminhão colidem frontalmente em Passo Fundo; uma pessoa ficou ferida e o trânsito ainda é afetado

 (Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal)
Furto Registrado Há 1 dia

Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos

Crime ocorreu entre os dias 5 e 7 de outubro e suspendeu temporariamente as atividades da usina

 (Foto: PRF)
Droga Apreendida Há 1 dia

PRF apreende quase 16 quilos de crack em ônibus na BR-285 em São Borja

Passageiro de 27 anos foi preso em flagrante durante fiscalização no transporte intermunicipal

 (Foto: PRF)
Trânsito Há 1 dia

Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285 em Panambi

Vítima de 19 anos não resistiu aos ferimentos após batida registrada na noite de quarta-feira

 (Foto: MPRS/ Divulgação Observador Regional)
Fiscalização Há 2 dias

14 toneladas de bebidas irregulares apreendidas em operação em Alecrim

Mercados e galpões em Alecrim são alvos de mandados; rótulos falsos, validade vencida e até fezes de roedores entre as irregularidades

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
23° Sensação
2.05 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Fiscalização Há 4 minutos

CRVA de Miraguaí é fechado após denúncia de cobrança irregular
Câmara Há 8 minutos

Cancelado debate sobre medidas de fiscalização de empresas de apostas on-line
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova projeto que prevê aviso do GPS sobre locais com alta criminalidade
Câmara Há 21 minutos

Comissão debate medidas de fiscalização de empresas de apostas on-line
Senado Federal Há 21 minutos

País tem ‘forte estrangulamento fiscal’, diz diretor da IFI

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +1,48%
Euro
R$ 6,30 +1,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 701,722,97 -0,05%
Ibovespa
141,721,16 pts 0.01%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias