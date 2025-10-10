Sexta, 10 de Outubro de 2025
Comissão debate o futuro do sistema dutoviário no Brasil

Audiência quer discutir a expansão de dutos para o transporte de petróleo, gás natural e etanol

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/10/2025 às 09h18

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (14), audiência pública para discutir o sistema dutoviário nacional, com foco na infraestrutura, regulação e potencial de expansão para o transporte de petróleo e seus derivados, gás natural e etanol.

O debate tem como objetivo avaliar os desafios logísticos, os impactos econômicos e ambientais, e as oportunidades de integração modal que possam fortalecer a matriz de transporte brasileira.

A audiência foi solicitada pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE) e será realizada no plenário 11, a partir das 10 horas.

Para Cristino, o sistema dutoviário nacional constitui infraestrutura fundamental para o transporte de diversos produtos em atividades consideradas essenciais, de forma a garantir eficiência, segurança e menor impacto ambiental em comparação a outros meios de transporte.

"Apesar de os dutos serem considerados um meio de transporte relativamente mais seguro, eles não estão imunes a riscos de vazamentos e danos a pessoas e ao meio ambiente", afirma o deputado. "Nesse sentido, pretendemos discutir, na audiência pública, os riscos da atividade, o estado de manutenção das estruturas e as estratégias de mitigação de impactos em comunidades e ecossistemas."

