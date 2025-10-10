Sexta, 10 de Outubro de 2025
Incêndio destrói dois veículos em garagem na zona oeste de Santo Ângelo

Bombeiros agiram rapidamente para conter as chamas e impedir que o fogo atingisse outras estruturas; causas ainda estão sob investigação

Por: Marcelino Antunes Fonte: RADIOCIDADESA
10/10/2025 às 09h08
Incêndio destrói dois veículos em garagem na zona oeste de Santo Ângelo
(Foto: Reprodução)

Um incêndio mobilizou equipes de emergência na noite de quinta-feira (9), por volta das 22h, na zona oeste do município de Santo Ângelo. As chamas atingiram dois veículos estacionados em uma garagem localizada na Avenida São João, gerando preocupação entre os moradores da região e exigindo rápida intervenção do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, o fogo teve início em um dos veículos guardados no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. Assim que o chamado foi feito, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram prontamente até o endereço indicado e conseguiram controlar as chamas antes que se alastrassem para outros veículos ou estruturas adjacentes da garagem.

Apesar dos danos ao automóvel atingido, a ação rápida dos bombeiros impediu que o incêndio ganhasse proporções maiores, o que poderia ter resultado em perdas mais significativas. Não houve registro de feridos.

A Polícia Civil compareceu ao local e já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido. Também esteve presente uma equipe da Brigada Militar, que auxiliou no isolamento da área e no controle do tráfego nas imediações durante a ação dos bombeiros.

ois veículos foram completamente consumidos pelo fogo na noite desta quinta-feira, 9, no bairro Sobuski, em Santo Ângelo. Conforme informações do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), os automóveis estavam estacionados em um espaço de propriedade privada, localizado na Rua São João, quando o incêndio teve início.

As chamas foram controladas pela equipe dos Bombeiros, que atuou para evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas. Não houve vítimas.

O caso segue sendo tratado como de origem indeterminada até a conclusão do laudo pericial, que deve ser emitido nos próximos dias.

 

 

 

