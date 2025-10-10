Incêndio destrói dois veículos em garagem na zona oeste de Santo Ângelo

Um incêndio mobilizou equipes de emergência na noite de quinta-feira (9), por volta das 22h, na zona oeste do município de Santo Ângelo. As chamas atingiram dois veículos estacionados em uma garagem localizada na Avenida São João, gerando preocupação entre os moradores da região e exigindo rápida intervenção do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, o fogo teve início em um dos veículos guardados no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. Assim que o chamado foi feito, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram prontamente até o endereço indicado e conseguiram controlar as chamas antes que se alastrassem para outros veículos ou estruturas adjacentes da garagem.

Apesar dos danos ao automóvel atingido, a ação rápida dos bombeiros impediu que o incêndio ganhasse proporções maiores, o que poderia ter resultado em perdas mais significativas. Não houve registro de feridos.

A Polícia Civil compareceu ao local e já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido. Também esteve presente uma equipe da Brigada Militar, que auxiliou no isolamento da área e no controle do tráfego nas imediações durante a ação dos bombeiros.

