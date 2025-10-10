Sexta, 10 de Outubro de 2025
Soldado de 19 anos é encontrado morto em quartel de São Borja

Exército e Polícia Civil investigam as circunstâncias da morte de Eduardo Barcelos de Oliveira, integrante da 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Por: Marcelino Antunes Fonte: Site SB News
10/10/2025 às 08h43 Atualizada em 10/10/2025 às 08h51
Soldado de 19 anos é encontrado morto em quartel de São Borja
(Foto: Reprodução)

O Exército Brasileiro confirmou, por meio de nota oficial, a morte do soldado Eduardo Barcelos de Oliveira, de 19 anos, integrante da 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em São Borja. Ele foi encontrado em óbito no interior das instalações da organização militar na tarde desta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025.

O comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada informou que foi determinada a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) para averiguar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul também foi acionada para apoiar os trabalhos de perícia.

Natural de Santo Antônio das Missões, o soldado integrava o efetivo da 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.

Em nota, a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada manifestou solidariedade à família e destacou que apoio médico, psicológico e religioso está sendo prestado aos familiares.

DENGUE
