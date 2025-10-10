Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motorista embriagado causa grave colisão na ERS-324

Carro e caminhão colidem frontalmente em Passo Fundo; uma pessoa ficou ferida e o trânsito ainda é afetado

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Uirapuru
10/10/2025 às 07h39
Motorista embriagado causa grave colisão na ERS-324
(Foto: Rádio Uirapuru)

Na noite desta quinta-feira (9), uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na ERS-324, km 175, próximo ao Gran Palazzo, em Passo Fundo.

O acidente envolveu um Toyota Corolla cinza, com placas da cidade, e um caminhão graneleiro. O condutor do Corolla, de 63 anos, teve ferimentos e foi socorrido em estado estável pelo SAMU, sendo encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Durante o atendimento, o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar submeteu o motorista ao teste do etilômetro, que registrou 0,77 mg de álcool por litro de ar — configurando crime de trânsito por embriaguez ao volante.

Após o atendimento médico, o condutor será encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da prisão e autuação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foi acionado para limpar a pista, devido ao óleo derramado no local. O trânsito segue lento, e a liberação completa do trecho deve ocorrer nas próximas horas. Os ocupantes do caminhão não se feriram.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal)
Furto Registrado Há 21 horas

Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos

Crime ocorreu entre os dias 5 e 7 de outubro e suspendeu temporariamente as atividades da usina

 (Foto: PRF)
Droga Apreendida Há 22 horas

PRF apreende quase 16 quilos de crack em ônibus na BR-285 em São Borja

Passageiro de 27 anos foi preso em flagrante durante fiscalização no transporte intermunicipal

 (Foto: PRF)
Trânsito Há 24 horas

Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285 em Panambi

Vítima de 19 anos não resistiu aos ferimentos após batida registrada na noite de quarta-feira

 (Foto: MPRS/ Divulgação Observador Regional)
Fiscalização Há 2 dias

14 toneladas de bebidas irregulares apreendidas em operação em Alecrim

Mercados e galpões em Alecrim são alvos de mandados; rótulos falsos, validade vencida e até fezes de roedores entre as irregularidades

 (Foto: Reprodução)
Ação Integrada Há 2 dias

Operação policial em Horizontina prende trio por tráfico e evita assalto a joalherias

Polícia Civil e Brigada Militar frustram plano de roubo e capturam criminoso recém-saído do presídio durante ação conjunta no início da semana.

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
13° Sensação
1.31 km/h Vento
92% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Rodovia Estadual Há 47 minutos

Motorista embriagado causa grave colisão na ERS-324
Habitação Há 50 minutos

Mudanças à Vista no Minha Casa Minha Vida
Justiça Há 8 horas

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP
Justiça Há 8 horas

Justiça condena SP a multa de R$ 24,8 mi por não ofertar aborto legal
Meio ambiente Há 8 horas

Governo do Estado abre consulta pública para Carta do Bioma Pampa que será apresentada pelo Rio Grande do Sul na Cop30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,05%
Euro
R$ 6,22 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,358,57 +0,18%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias