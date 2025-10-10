Motorista embriagado causa grave colisão na ERS-324

Na noite desta quinta-feira (9), uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na ERS-324, km 175, próximo ao Gran Palazzo, em Passo Fundo.

O acidente envolveu um Toyota Corolla cinza, com placas da cidade, e um caminhão graneleiro. O condutor do Corolla, de 63 anos, teve ferimentos e foi socorrido em estado estável pelo SAMU, sendo encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Durante o atendimento, o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar submeteu o motorista ao teste do etilômetro, que registrou 0,77 mg de álcool por litro de ar — configurando crime de trânsito por embriaguez ao volante.

Após o atendimento médico, o condutor será encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da prisão e autuação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foi acionado para limpar a pista, devido ao óleo derramado no local. O trânsito segue lento, e a liberação completa do trecho deve ocorrer nas próximas horas. Os ocupantes do caminhão não se feriram.







