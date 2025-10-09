Moraes destitui advogados de dois réus do Núcleo 2 da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (9) a destituição dos advogados que atuam na defesa de dois réus no Núcleo 2 da trama golpista ocorrida no governo Jair Bolsonaro.

A decisão envolve os advogados Eduardo Kuntz e Jeffrey Chiquini , que têm como clientes os réus Marcelo Câmara e Filipe Martins , respectivamente.

Câmara é ex-assessor de Jair Bolsonaro, e Martins ocupou o cargo de assessor de assuntos internacionais durante o governo do ex-presidente.

No entendimento de Moraes, os advogados não apresentaram as alegações finais , última fase antes do julgamento, e tiveram comportamento “inusitado” para realizar uma “manobra procrastinatória” . O prazo terminou na terça-feira (7).

“O comportamento das defesas dos réus é absolutamente inusitado, configurando, inclusive litigância de má-fé, em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal”, disse Moraes.

Com a decisão, o ministro determinou que a defesa dos réus seja feita pela Defensoria Pública da União (DPU).

A Agência Brasil entrou em contato com os advogados destituídos e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.