Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF

Ministro anunciou pedido de aposentadoria antecipada do cargo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/10/2025 às 20h59
Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira (9) que pretende viver sem exposição pública após deixar o cargo. Mais cedo, o ministro anunciou, durante a sessão plenária , que solicitou o pedido de aposentadoria antecipada do cargo. A saída deve ocorrer oficialmente na próxima semana, após Barroso liberar para julgamento processos que ainda estão em seu gabinete.

No discurso de despedida, o ministro disse que é “hora de seguir novos rumos”, sem a exposição do cargo de ministro do STF.

“Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos. Mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo”, declarou.

Barroso também enalteceu Dilma Rousseff e disse que a ex-presidente o nomeou para a Corte, em 2013, de “forma republicana”.

“Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar”, declarou.

O ministro também elogiou a conduta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na defesa do Supremo contra os ataques feitos pelo governo dos Estados Unidos e os atos golpistas de 8 de janeiro.

“Sou grato ao presidente Lula por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque”, completou.

Sem mágoas

Por fim, Barroso disse que deixa o STF com a “consciência tranquila” e sem mágoas. Durante o período em que esteve no Supremo, o ministro protagonizou discussões acaloradas com Gilmar Mendes.

“Não foram tempos banais, mas não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento. Renovo minha confiança de que o STF continuará a ser o guardião da Constituição e um dos protagonistas na preservação da estabilidade institucional do país e da democracia”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Moraes destitui advogados de dois réus do Núcleo 2 da trama golpista

Decisão envolve defesa de Marcelo Câmara e Filipe Martins

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Barroso nega que sanções dos EUA pesaram na decisão de sair do STF

Ministro não conseguiu adiantar a decisão para ao presidente Lula
Justiça Há 3 horas

Elevação da Selic tira acesso ao crédito imobiliário, diz setor

Taxa básica de juros deve ficar em 15% por período prolongado
Justiça Há 5 horas

Barroso anuncia que vai deixar cargo de ministro do STF

Ministro deixou a presidência da corte no mês passado

 (Foto: Reprodução)
Júri adiado Há 13 horas

Julgamento dos acusados pela morte de ex-secretário de Bom Progresso é remarcado para dezembro

Sessão do Tribunal do Júri, inicialmente prevista para 11 de novembro, foi transferida para o dia 10 de dezembro em Três Passos.

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.89 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025
Tecnologia Há 32 minutos

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema
Economia Há 57 minutos

Terras degradadas impulsionam M&A no agro sustentável
Tecnologia Há 1 hora

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026
Internacional Há 1 hora

Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,05%
Euro
R$ 6,22 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,211,50 +0,30%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias