Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Semana Fazendária reúne membros da instância máxima de deliberação das políticas tributárias no país

Os secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (DF) estiveram reunidos mais uma vez durante a Semana ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 13h13
Semana Fazendária reúne membros da instância máxima de deliberação das políticas tributárias no país
Plenária do Confaz foi a última etapa de uma sequência de três reuniões que envolveram a cúpula tributária na Semana Fazendária -Foto: Ascom Sefaz

Os secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (DF) estiveram reunidos mais uma vez durante a Semana Fazendária RS , agora para discutir e aprovar diretrizes que impactam a política tributária interestadual. O encontro desta sexta-feira (3/10) foi no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e ocorreu no Átrio do Farol Santander, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Ao saudar os presentes na 198ª Reunião Ordinária do Confaz, a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Pricilla Santana, agradeceu aos Estados pelo apoio à reconstrução do RS e pelo empenho de todos na formulação do novo modelo de administração tributária. “Estamos às vias de efetivamente realizar a tão sonhada Reforma Tributária do Brasil, pela qual muitos aqui batalham há anos. Ver algo tão desejado se tornar realidade e transformar a vida das pessoas será um mérito de todos que estão nesta sala – um mérito e um compromisso”, pontuou.

A gestora lembrou, porém, que, não há como refletir sobre o novo formato de tributação sem, paralelamente, dar atenção ao modelo atual. “O Confaz representa nosso modelo tradicional, e hoje é dia de visitá-lo, porque, afinal de contas, nada irá para o futuro sem uma conversa com a sociedade. Vamos tratar este fórum com todo o respeito que ele merece, pois há muitos interesses legítimos sendo conveniados aqui”, destacou.

Ainda na abertura do evento, o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), Flávio Oliveira, ressaltou o acolhimento e a força dos gaúchos. “A capacidade de superação do Rio Grande do Sul inspira todos nós. Levaremos este Estado em nossos corações, pela receptividade que tivemos e pelos bons resultados que esta semana de trabalho vem trazendo”, afirmou.

Antes de abrir a sessão de votações, o presidente do Confaz em exercício, Robinson Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal do Brasil, elogiou a atuação dos grupos de trabalho da Reforma Tributária, pelo diálogo franco e pela capacidade de fazer bom proveito dos conhecimentos que cada ente subnacional tem a agregar. “Temos desafios importantes pela frente, mas estamos avançando e vamos estar preparados para iniciar a transição com segurança em 2026, para que em 2027 o sistema esteja efetivamente funcionando”, disse.

“Estamos às vias de efetivamente realizar a tão sonhada Reforma Tributária do Brasil
“Estamos às vias de efetivamente realizar a tão sonhada Reforma Tributária do Brasil", destacou Pricilla Santana -Foto: Ascom Sefaz

Oitenta pautas em debate

O principal objetivo do Confaz é a celebração de convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do ICMS.

Nesta edição, realizada em solo gaúcho, foram submetidas para a apreciação do colegiado 80 pautas envolvendo os mais variados setores econômicos. Entre os assuntos em votação, 11 foram propostos pelo RS, e outros 35 interferem diretamente na política tributária do Estado. As decisões do conselho são comunicadas pelos seus instrumentos oficiais.

A plenária do Confaz foi a última etapa de uma sequência de três reuniões que envolveram a cúpula tributária durante a Semana Fazendária 2025. Na quarta-feira (1/10), parte do grupo participou da Reunião da Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe) e, na quinta-feira (2/10), da Reunião do Comsefaz.

Os eventos foram considerados estratégicos para o fortalecimento da federação e da cooperação entre os Estados, principalmente neste momento em que a administração tributária passa por profundas transformações e necessita de esforços confluentes para alcançar máxima eficiência.

Sobre o Confaz

Formado pelos secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação de todas as unidades federativas e presidido pelo ministro da Fazenda, o Confaz é a instância máxima de deliberação das políticas tributárias no país. Sua missão é elaborar diretrizes e harmonizar procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos estados e do DF.

A 198ª reunião do colegiado marcou o encerramento da primeira etapa da Semana Fazendária 2025. Há cinco dias, a capital do Rio Grande do Sul tem servido de palco para um intercâmbio qualificado e colaborativo envolvendo gestores das áreas financeira, fiscal e tributária de todos os entes da federação. A programação se estende até a próxima sexta-feira (10/10), com discussões sobre gestão fazendária, gestão de pessoas e educação fiscal.

O evento é organizado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e pelo Comsefaz com apoio de Governo do Rio Grande do Sul, Banrisul, Itaú, Vero, Procergs e Serpro.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Perita Renata Cardoso Vieira, uma das autoras da pesquisa, apresentou a iniciativa em congresso científico em Curitiba -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 4 minutos

Parceria entre IGP e universidades desenvolve ferramenta para monitoramento de crimes ambientais

Pesquisadores do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do R...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Lula troca de avião após falha no motor antes de voo no Pará

Presidente agradeceu a Deus por problema ter ocorrido ainda no solo

 -
Planejamento Há 5 horas

Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025. A população gaúcha poderá escolher até três propostas regionais para serem inclu...
Geral Há 6 horas

CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

Organização recomenda levar cartão de confirmação impresso

 (Foto: Repórter Policial João Victor Lopes)
Emergência Urbana Há 6 horas

Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Passo Fundo durante a madrugada

Chamas tomaram galpão da Coleurb e mobilizaram bombeiros e Brigada Militar; causas ainda são desconhecidas

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.85 km/h Vento
95% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Câmara Há 29 minutos

Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)
Economia Há 44 minutos

Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Saúde Há 1 hora

Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,08%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 695,673,83 +2,00%
Ibovespa
144,140,78 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias