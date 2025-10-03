Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (7) para discutir o significado das tatuagens no mundo do crime. O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 6.

O deputado Capitão Alden (PL-BA), que propôs o debate, diz que as tatuagens funcionam tanto como forma de individualização quanto como elemento de identidade com determinados grupos, inclusive grupos criminosos.

Ele acrescenta que, no mundo do crime, os desenhos podem indicar o crime cometido, o nível de periculosidade, a posição hierárquica dentro de uma organização criminosa ou de uma penitenciária, além de preferências pessoais e outros elementos da trajetória do indivíduo.

“Não há dúvida de que as tatuagens de tornaram importantes ferramentas de uma boa investigação policial, exigindo uma boa dose de conhecimento das autoridades policiais”, afirma o deputado.