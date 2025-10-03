Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (7) para discutir o significado das tatuagens no m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/10/2025 às 13h13
Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (7) para discutir o significado das tatuagens no mundo do crime. O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 6.

O deputado Capitão Alden (PL-BA), que propôs o debate, diz que as tatuagens funcionam tanto como forma de individualização quanto como elemento de identidade com determinados grupos, inclusive grupos criminosos.

Ele acrescenta que, no mundo do crime, os desenhos podem indicar o crime cometido, o nível de periculosidade, a posição hierárquica dentro de uma organização criminosa ou de uma penitenciária, além de preferências pessoais e outros elementos da trajetória do indivíduo.

“Não há dúvida de que as tatuagens de tornaram importantes ferramentas de uma boa investigação policial, exigindo uma boa dose de conhecimento das autoridades policiais”, afirma o deputado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 19 minutos

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) para discutir a infiltração do crime organizad...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (8) para discutir o andamento das obras do Aer...
Câmara Há 2 horas

Debatedoras defendem aumento da representatividade feminina na política; assista

Comissão de Cultura debate os 30 anos da primeira lei de cotas para mulheres
Câmara Há 3 horas

Motta: projeto que aumenta pena para falsificação de bebidas será votado o quanto antes

Para o presidente, a Câmara precisa agir de maneira enérgica sobre o tema
Câmara Há 3 horas

Comissão discute impactos financeiros da demora nas obras em rodovia que liga Manaus a Porto Velho

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) para debater os impactos nas finanças públ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.85 km/h Vento
95% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Câmara Há 29 minutos

Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)
Economia Há 44 minutos

Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Saúde Há 1 hora

Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,08%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 695,673,83 +2,00%
Ibovespa
144,140,78 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias