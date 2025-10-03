Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula troca de avião após falha no motor antes de voo no Pará

Presidente agradeceu a Deus por problema ter ocorrido ainda no solo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 12h43
Lula troca de avião após falha no motor antes de voo no Pará
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou trocar de aeronave enquanto cumpria agenda na Ilha do Marajó, no Pará, na manhã de quinta-feira (2). Ao embarcar para a localidade, a partir do aeroporto de Belém, o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava a comitiva apresentou problema e precisou ser substituído.

“Fui pegar o avião para ir para o Marajó e teve um problema no motor do avião. O avião [do modelo] Casa da Força Aérea Brasileira. E eu só tinha que agradecer a Deus porque podia ter tido um problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra”, contou Lula em entrevista à TV Liberal.

“Nós tivemos que descer do avião, com risco de o avião pegar o fogo. E nós fomos num avião [modelo] Brasília [para a Ilha do Marajó]”, disse o presidente, ao detalhar que fez uma visita ao santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, após o ocorrido.

Em nota, o Palácio do Planalto confirmou a troca de aeronaves. “Ainda em solo, durante os procedimentos de acionamento dos motores, foi identificado um problema técnico-operacional na aeronave. Por precaução e seguindo protocolos de segurança, a FAB optou por utilizar uma aeronave reserva (sempre disponível nas missões presidenciais)”.

Por mais de uma vez, o presidente já enfrentou problemas com aeronaves. Em outubro do ano passado, o avião presidencial VC-1 apresentou uma falha técnica após decolar de um aeroporto no México e teve de permanecer por cerca de cinco horas voando em círculos para despejar combustível.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Perita Renata Cardoso Vieira, uma das autoras da pesquisa, apresentou a iniciativa em congresso científico em Curitiba -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 3 minutos

Parceria entre IGP e universidades desenvolve ferramenta para monitoramento de crimes ambientais

Pesquisadores do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do R...

 Plenária do Confaz foi a última etapa de uma sequência de três reuniões que envolveram a cúpula tributária na Semana Fazendária -Foto: Ascom Sefaz
Fazenda Há 2 horas

Semana Fazendária reúne membros da instância máxima de deliberação das políticas tributárias no país

Os secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (DF) estiveram reunidos mais uma vez durante a Semana ...

 -
Planejamento Há 5 horas

Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025. A população gaúcha poderá escolher até três propostas regionais para serem inclu...
Geral Há 6 horas

CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

Organização recomenda levar cartão de confirmação impresso

 (Foto: Repórter Policial João Victor Lopes)
Emergência Urbana Há 6 horas

Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Passo Fundo durante a madrugada

Chamas tomaram galpão da Coleurb e mobilizaram bombeiros e Brigada Militar; causas ainda são desconhecidas

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
21° Sensação
1.85 km/h Vento
95% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Câmara Há 29 minutos

Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)
Economia Há 44 minutos

Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Saúde Há 1 hora

Outubro Rosa: em Lages, Governo do Estado lança carreta da Saúde da Mulher para garantir exames de mamografias e ultrassonografias em SC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,08%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 695,673,83 +2,00%
Ibovespa
144,140,78 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias