Comissão discute impactos financeiros da demora nas obras em rodovia que liga Manaus a Porto Velho

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) para debater os impactos nas finanças públicas da demora em concluir as obras da BR-319, rodovia federal que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O encontro será às 14 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a requerimento do deputado Sidney Leite (PSD-AM). O parlamentar explica que, embora a rodovia represente a principal via de ligação da Amazônia Ocidental ao restante do território nacional, tem condições precárias em vários trechos. Segundo o parlamentar, os obstáculos à pavimentação da BR-319 completa geram consequências diretas sobre o orçamento público, a arrecadação e o desenvolvimento regional e nacional.

"Não está claro o motivo pelo qual as obras não avançam, tampouco há transparência suficiente sobre a execução e destinação dos contratos. A falta de informações detalhadas e acessíveis compromete o controle e a efetividade da fiscalização por parte do Parlamento", afirmou.