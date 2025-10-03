Sexta, 03 de Outubro de 2025
Acidente no anel rodoviário de Santo Cristo deixa uma vítima fatal

Colisão frontal na ERS-472 mobiliza equipes de resgate e deixa uma vítima fatal em Santo Cristo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Portal Plural News
03/10/2025 às 11h27
Acidente no anel rodoviário de Santo Cristo deixa uma vítima fatal
(Foto: Portal Plural News)
Um acidente com colisão frontal foi registrado na manhã desta sexta-feira (03), na ERS-472, trecho do anel rodoviário de Santo Cristo, resultou em uma morte.
De acordo com as informações preliminares, a ocorrência foi registrada por volta das 9h. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local e realizaram o resgate das vítimas envolvidas.
Apesar dos esforços de atendimento, uma das pessoas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Até o momento, não foram divulgadas as identidades nem o estado de saúde das demais vítimas. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no ponto do acidente para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.



