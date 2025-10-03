Sexta, 03 de Outubro de 2025
Mãe é presa após queimar as mãos do filho como castigo no litoral gaúcho

Adolescente sofreu queimaduras de terceiro grau e corre risco de amputação; caso foi descoberto após denúncia da escola

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações O Sul
03/10/2025 às 10h53
(Foto: Arte- Sistema Província )

Uma mulher foi presa preventivamente por tortura contra o próprio filho, de 15 anos, na praia de Magistério, em Balneário Pinhal, Litoral Norte do RS. A prisão ocorreu na última quinta-feira (2), durante a terceira edição da Operação Elo de Proteção, da Polícia Civil.

O crime veio à tona após a escola do adolescente relatar sua ausência por 10 dias. Ao retornar às aulas com as mãos enfaixadas, ele contou ter sido queimado pela mãe em um fogão, como punição por um furto cometido contra um vizinho.

Sem receber atendimento médico, o jovem foi levado ao hospital por policiais civis, que constataram queimaduras de terceiro grau, infecção avançada e odor de início de putrefação. O risco de amputação é alto, e ele segue internado em recuperação.

Segundo a investigação, além das lesões, a mãe aplicou sal sobre as queimaduras e deixou de socorrer o filho, agravando o sofrimento físico e mental. A mulher responderá por tortura e omissão de socorro.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
