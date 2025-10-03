Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025. A população gaúcha poderá escolher até três propostas regionais para serem incluídas no orçamento estadual do próximo ano. A votação segue até a sexta-feira (10/10), de forma on-line ou por WhatsApp.

A votação on-line estará disponível no portal oficial da Consulta Popular.

Para votar, será necessário informar o número do título de eleitor. Caso o cidadão não tenha o número em mãos, poderá localizá-lo por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com link direto na página de votação.

Também será possível participar da escolha por meio do WhatsApp, enviando uma mensagem com a palavra “Voto” para o número (51) 3210-3260, e seguir as instruções automáticas da assistente virtual.

“A Consulta Popular reafirma a diretriz de descentralização orçamentária, garantindo que a população das regiões possa definir parte do investimento público de forma direta e transparente. A etapa de votação consolida o processo construído ao longo do ano com participação técnica, institucional e popular”, destacou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão em exercício, Bruno Silveira.

Votação da Consulta Popular

As propostas disponíveis na votação foram definidas pelas regiões durante as Assembleias Intermediárias e Ampliadas, com base no Caderno de Demandas Elegíveis. O processo é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

A edição 2025 da Consulta Popular destina R$ 60 milhões do orçamento estadual aos projetos escolhidos pela população. O valor será distribuído entre os 28 Coredes, de acordo com critérios técnicos.

Sobre a Consulta Popular

Criada em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da população na definição das prioridades regionais do Estado. O processo permite à sociedade indicar, por votação, quais projetos devem ser contemplados com recursos públicos no ano seguinte.

Mais informações estão disponíveis no site oficial .