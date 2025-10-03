Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025. A população gaúcha poderá escolher até três propostas regionais para serem inclu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 09h56 Atualizada em 03/10/2025 às 10h59
Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)
-

Começa na segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025. A população gaúcha poderá escolher até três propostas regionais para serem incluídas no orçamento estadual do próximo ano. A votação segue até a sexta-feira (10/10), de forma on-line ou por WhatsApp.

A votação on-line estará disponível no portal oficial da Consulta Popular.

Para votar, será necessário informar o número do título de eleitor. Caso o cidadão não tenha o número em mãos, poderá localizá-lo por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com link direto na página de votação.

Também será possível participar da escolha por meio do WhatsApp, enviando uma mensagem com a palavra “Voto” para o número (51) 3210-3260, e seguir as instruções automáticas da assistente virtual.

“A Consulta Popular reafirma a diretriz de descentralização orçamentária, garantindo que a população das regiões possa definir parte do investimento público de forma direta e transparente. A etapa de votação consolida o processo construído ao longo do ano com participação técnica, institucional e popular”, destacou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão em exercício, Bruno Silveira.

Votação da Consulta Popular

As propostas disponíveis na votação foram definidas pelas regiões durante as Assembleias Intermediárias e Ampliadas, com base no Caderno de Demandas Elegíveis. O processo é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

A edição 2025 da Consulta Popular destina R$ 60 milhões do orçamento estadual aos projetos escolhidos pela população. O valor será distribuído entre os 28 Coredes, de acordo com critérios técnicos.

Sobre a Consulta Popular

Criada em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da população na definição das prioridades regionais do Estado. O processo permite à sociedade indicar, por votação, quais projetos devem ser contemplados com recursos públicos no ano seguinte.

Mais informações estão disponíveis no site oficial .

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

Organização recomenda levar cartão de confirmação impresso

 (Foto: Repórter Policial João Victor Lopes)
Emergência Urbana Há 2 horas

Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Passo Fundo durante a madrugada

Chamas tomaram galpão da Coleurb e mobilizaram bombeiros e Brigada Militar; causas ainda são desconhecidas

 (Foto: Reprodução RBS TV)
Crime Digital Há 3 horas

Golpe em Ijuí deixa médico com dívida de R$ 200 mil

Dois carros foram financiados e retirados por estelionatários em nome da vítima, que descobriu o golpe ao acessar a CNH digital; caso está sob investigação.

 Gabriel abordou áreas como saúde, segurança pública e educação -Foto: Divulgação Ascom GVG
Vice-governador Há 15 horas

Gabriel Souza destaca ações do governo e projeta investimentos para municípios do Norte do Estado

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta quinta-feira (2/10), de uma reunião-almoço promovida pelo Comitê de Entidades Empresariais de Pas...

 Programa Estadia Ponte assegura dignidade e proteção social às famílias impactadas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Habitação Há 16 horas

Eduardo Leite assina repasse de R$ 9,9 milhões a Porto Alegre para realocação de famílias e conclusão da nova ponte do Guaíba

Nesta quinta-feira (2/10), no Palácio Piratini, o governo do Estado assinou convênio com a prefeitura de Porto Alegre repassando recursos de R$ 9,9...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
18° Sensação
1.58 km/h Vento
99% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Crime Chocante Há 6 minutos

Mãe é presa após queimar as mãos do filho como castigo no litoral gaúcho
Saúde Há 11 minutos

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha
Investimento Estadua Há 28 minutos

Hospital de Redentora recebe R$ 1,7 milhão para reformas e reabertura prevista em 2026
Senado Federal Há 31 minutos

CAE vota projeto que livra consumidor do custo dos ‘gatos’
Planejamento Há 1 hora

Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,18%
Euro
R$ 6,28 +0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 682,998,74 -0,12%
Ibovespa
143,859,47 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias