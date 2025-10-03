Incêndio destrói residência no bairro Santa Fé, em Santo Augusto

No início da manhã desta sexta-feira (3), por volta das 8h, uma residência de madeira com partes em alvenaria, localizada na Rua São Paulo, no bairro Santa Fé, foi completamente destruída por um incêndio.

O fogo se espalhou rapidamente, e o caminhão-pipa da Prefeitura realizou o rescaldo das chamas, enquanto o Corpo de Bombeiros de Ijuí chegou ao local por volta das 9h. A Brigada Militar, servidores do município e populares também auxiliaram no combate ao fogo.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. A casa era habitada, mas no momento do incêndio não havia moradores no local.

Até o momento, a causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades competentes.

O imóvel ficou totalmente destruído pelas chamas.