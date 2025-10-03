Sexta, 03 de Outubro de 2025
Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Passo Fundo durante a madrugada

Chamas tomaram galpão da Coleurb e mobilizaram bombeiros e Brigada Militar; causas ainda são desconhecidas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Uirapuru
03/10/2025 às 09h10
(Foto: Repórter Policial João Victor Lopes)

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa Coleurb, em Passo Fundo, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (3). O fogo começou em um galpão interno localizado no pátio da empresa, segundo informações preliminares. As causas ainda não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros Militares atuou intensamente no combate às chamas, com apoio da Brigada Militar, que isolou a área. Funcionários da empresa também auxiliaram no local. O fogo afetou o depósito e a área da mecânica. Parte do telhado desabou devido ao calor extremo.

Por volta das 07h40, o incêndio foi considerado controlado, restando apenas focos menores e fumaça densa causada pela queima de pneus e outros materiais. As equipes seguem trabalhando no rescaldo.



-
