Troca de tiros deixa três mortos e assusta moradores em Não-Me-Toque

Uma intensa troca de tiros entre populares terminou com três pessoas mortas na noite desta quinta-feira (2), em Não-Me-Toque. O tiroteio aconteceu na Avenida Stara, no Bairro Viau, após uma perseguição entre veículos que terminou quando uma Ford Ecosport colidiu contra um muro.

Logo após o acidente, teve início o confronto armado. Além dos três mortos, outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas no local.

A Brigada Militar isolou a área e realiza diligências para entender as circunstâncias do crime.

A ocorrência segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.





