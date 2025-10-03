Golpe em Ijuí deixa médico com dívida de R$ 200 mil

Um médico de Ijuí foi vítima de um golpe virtual que resultou em prejuízo superior a R$ 200 mil. Ele descobriu que dois veículos haviam sido comprados e financiados em seu nome sem qualquer autorização ou envolvimento direto.

Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva percebeu a fraude ao notar que seus dados haviam sido alterados no sistema do governo federal. Ao acessar sua CNH digital, viu que dois automóveis constavam em seu nome — um deles, avaliado em R$ 129,9 mil, teve a venda cancelada por uma concessionária de Passo Fundo após suspeitas na documentação apresentada.

Já o outro veículo, adquirido em uma loja de Rio Grande, foi entregue aos golpistas e ainda não foi localizado. A concessionária envolvida preferiu não comentar o caso.

A negociação de ambos os veículos foi feita inteiramente pela internet, e em pelo menos uma das tentativas, os criminosos tentaram justificar a retirada do carro por um "enteado" que aparentava mais idade do que o próprio comprador.

A Polícia Civil investiga o caso, que levanta questionamentos sobre falhas em sistemas de segurança e procedimentos de venda remota.







