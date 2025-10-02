CBF cria Copa Sul-Sudeste; veja que times grandes podem participar

No anúncio do novo cronograma para o futebol nacional em 2026, a CBF apresentou a maior mudança no calendário dos clubes brasileiros desde 2003, entre as diferenças, está a criação de um torneio regional entre clubes do Sul e Sudeste, ampliando datas de competições para times fora de competições internacionais.

A competição durará pouco mais de dois meses, está prevista para começar no dia 25 de março e terminar no dia 7 de junho.

A Copa Sul-Sudeste terá o total de 12 clubes, sendo seis vagas decididas pelas federações (uma para cada) participantes: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a partir dos resultados nos estaduais de 2025. As outras seis vagas, são através dos resultados nos estaduais ou em torneios seletivos de 2025.

A fase de grupos será em jogo único, com clubes do grupo 1 enfrentando os times do grupo 2, preservando clássicos locais. Já as semifinais e a final, em duelos de ida e volta. A competição terá o mínimo de seis jogos e o máximo de dez.

Quem pode participar

Somente clubes que não estiverem em torneios da Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, poderão participar.

Levando em consideração a atual colocação dos clubes no Campeonato Brasileiro, o Rio não teria nenhum dos quatro grandes como representante do torneio.

O Flamengo (líder) e o Botafogo (quinto) estão se classificando para a Libertadores, Fluminense (oitavo) e Vasco (12º) estão em posição para uma vaga na Sul-Americana. De acordo com os critérios, apenas o Volta Redonda se classificaria para o torneio, pois, chegou à semifinal do Carioca. Já o Sampaio Corrêa, que terminou em quinto lugar no estadual, ficaria com a segunda vaga.

Entre os quatro grandes paulistas, o Corinthians (vencedor do estadual e 14º no Brasileiro) e o Santos (semifinalista do estadual e 16º no Brasileirão) de Neymar poderiam participar. Internacional, atual campeão do Estadual e Juventude, semifinalista, seriam os clubes do Sul.

Campeão do Mineiro, o Atlético-MG poderia se classificar já que no momento se encontra na 13º posição no Brasileiro. E o América-MG, atualmente na segunda divisão, e que disputou a final com o Galo, pegaria a segunda vaga.

A entidade também informou que não haverá punição caso um time se classifique para o torneio, mas não queira participar.