Gabriel Souza destaca ações do governo e projeta investimentos para municípios do Norte do Estado

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta quinta-feira (2/10), de uma reunião-almoço promovida pelo Comitê de Entidades Empresariais de Passo Fundo, na qual apresentou a palestra “Presente e futuro do Rio Grande do Sul: ações do Estado para o desenvolvimento de Passo Fundo e região”. Antes do evento, Gabriel esteve na prefeitura do município, onde se reuniu com representantes locais para tratar de demandas da região.

A apresentação destacou os resultados das reformas estruturantes implementadas desde 2019, como a administrativa e a previdenciária, que contribuíram para o equilíbrio das contas públicas e a retomada dos investimentos. Passo Fundo e Espumoso têm governo do Estado.

“Passo Fundo é um dos principais exemplos de parceria e boa gestão entre Estado e municípios. A cidade possui um dos maiores Produtos Internos Brutos do Rio Grande do Sul, está em pleno desenvolvimento e tem no Executivo estadual um parceiro para acelerar os avanços”, avaliou Gabriel. “Falar sobre o passado e o presente e projetar o futuro da região é necessário para enxergarmos esse cenário juntos e, assim, podermos encontrar as melhores soluções para a população.”

Saúde, segurança e educação na Região do Planalto

Um dos destaques da palestra foi a saúde, área em que os investimentos ultrapassaram R$ 60 milhões na Região do Planalto, com recursos destinados aos hospitais São Vicente de Paulo, Hospital de Clínicas, Hospital de Olhos Lion e Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos. O programa Assistir ampliou em até 287% os repasses anuais a instituições hospitalares de Passo Fundo, fortalecendo o atendimento e a infraestrutura das unidades.

Na área da segurança pública, Gabriel ressaltou o aumento do efetivo das forças policiais e os avanços do Programa RS Seguro, que completa seis anos com resultados expressivos: queda de 48% nos crimes violentos letais intencionais e redução de até 90% em roubos de cargas em todo o Estado. Em Passo Fundo, por exemplo, houve queda de 80% nos roubos de veículos, redução de 100% nos casos de latrocínio e de 65% no crime de abigeato entre 2018 e 2024.

O vice-governador falou ainda sobre os avanços na área da educação, com os programas Agiliza e Todo Jovem na Escola, além das obras em escolas do município, que somam mais de R$ 11 milhões.

Infraestrutura na Região do Planalto

A apresentação abordou também as obras de infraestrutura viária, com destaque para os investimentos em rodovias, concessões e duplicações. Na região dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da Várzea (Regional Funcional 9), foram R$ 554 milhões em obras do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para conservação, acessos municipais, ligações regionais, convênios e projetos.

“O Daer tem uma capacidade imensamente maior para manutenção, custeio e reformas de rodovias. Com os ajustes necessários no orçamento da autarquia, conseguimos avançar muito na qualificação das estradas”, explicou Gabriel.

O vice-governador abordou ainda a concessão do aeroporto da cidade, viabilizada após o leilão realizado na B3 , em São Paulo, na semana passada. Os aeroportos Lauro Kortz, de Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, foram arrematados pelo ECB Group, que vai administrar os terminais pelo período de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 102 milhões.

“Passo Fundo é um grande produtor de grãos, além de ser um hub de saúde no Norte do Estado. O terminal do município precisava muito desse investimento, e tenho certeza que, em breve, toda a região vai alcançar um patamar importante de desenvolvimento”, afirmou.

Outra área que recebeu atenção foi setor agropecuário, com ações voltadas à reservação de água, irrigação e recuperação de solos. O Programa Terra Forte, por exemplo, prevê R$ 300 milhões em investimentos para beneficiar diretamente 15 mil agricultores familiares.

Encerrando a apresentação, o vice-governador destacou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS, que projeta aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e da produtividade até 2030.

Reunião na prefeitura de Passo Fundo

Antes da palestra, Gabriel se reuniu com o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida e com o deputado estadual Luciano Azevedo, além de vereadores, secretários municipais e representantes do setor empresarial.

A principal pauta da reunião foi o pedido de apoio ao vice-governador para viabilização das obras de duplicação da BR-285. Apesar de ser uma rodovia federal, Gabriel sinalizou que vai levar o pleito a Brasília para pedir que a obra seja incluída no orçamento da União.

Investimentos em Espumoso

Na noite de quarta-feira (1/10), o vice-governador esteve em Espumoso, onde também apresentou os investimentos do governo voltados ao desenvolvimento da região do Alto da Serra do Botucaraí. O Estado já repassou R$ 17,1 milhões dos R$ 19,3 milhões previstos para os municípios da região entre 2019 e 2025.

Na área de infraestrutura viária, o destaque é o Programa Pavimenta, que destinou R$ 14,3 milhões para obras em diferentes municípios. Em Espumoso, os recursos viabilizaram a pavimentação de ruas urbanas, além de intervenções em Soledade, Mormaço, Victor Graeff, Barros Cassal, Alto Alegre e Tio Hugo.

Na saúde, os municípios da região receberam R$ 10,5 milhões em recursos dos programas Hospitais Avançar, Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar+. Outro destaque foi a implantação do Centro Regional de Referência em Saúde, em Espumoso, e do Centro de Atendimento em Saúde, em Soledade, instituições vinculadas ao TEAcolhe RS, Programa Estadual de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo.

A educação foi outro setor priorizado, com obras escolares e programas de qualificação. Entre as intervenções, estão reformas em escolas de Fontoura Xavier, Soledade e Mormaço.

Na segurança pública, foram investidos R$ 5 milhões em viaturas para municípios da região. Em Espumoso, os indicadores criminais apresentaram quedas expressivas entre 2018 e 2024, com redução de 100% nos homicídios e furtos de veículos, além de queda de 85% nos casos de roubo de gado.

De acordo com Gabriel, os resultados demonstram o compromisso do governo em levar obras e serviços de qualidade para o Alto da Serra do Botucaraí. “Estamos falando de investimentos que impactam diretamente a vida das pessoas, com mais infraestrutura, saúde, educação e segurança. Esse é o caminho para garantir desenvolvimento sustentável e oportunidades para toda a região”, afirmou.