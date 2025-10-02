Quinta, 02 de Outubro de 2025
Comissão debate custos do transporte aéreo brasileiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/10/2025 às 19h02
whitelook/DepositPhotos

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, na terça-feira (7), audiência pública sobre o sistema de transporte aéreo brasileiro, com foco nos custos operacionais do setor. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

O debate atende a pedido do deputado Leônidas Cristino (PDT-CE). Segundo ele, o objetivo é discutir fatores que influenciam os preços das passagens aéreas, como o custo do querosene de aviação, taxas aeroportuárias, manutenção, mão de obra especializada e carga tributária.

Leônidas Cristino acrescenta que também será analisado o impacto do alto número de ações judiciais movidas por passageiros contra companhias aéreas e a concentração de voos em rotas mais rentáveis, em detrimento da oferta de linhas regionais.

“Uma reclamação recorrente em relação ao transporte aéreo brasileiro é relativa ao elevado preço das passagens aéreas. Entretanto, como justificativa para os supostos preços excessivos dos bilhetes aéreos, as companhias aéreas usualmente apontam os altos custos operacionais do setor no Brasil”, afirmou.

