Senado comemora o Dia Nacional do Idoso em sessão especial

O Senado fará na segunda-feira (6), às 10h, uma sessão especial para destacar o Dia Nacional do Idoso. A solenidade vai destacar as conquistas da população idosa e os desafios do envelhecimento da sociedade brasileira, bem como a importância dos cuidados para uma vida com dignidade.

O Dia Nacional do Idoso, comemorado anualmente no dia 1º de outubro, foi instituído pela Lei 11.433/2006 .

A sessão especial acontece a pedido do senador Paulo Paim (PT - RS), que o fez por meio de um requerimento: o RQS 42/2025 .

Nesse requerimento, Paim ressalta a importância do Estatudo da Pessoa Idosa , que teve origem em projeto de sua autoria. Ele observa que essa lei, destinada a garantir os direitos das pessoas com 60 anos ou mais, se tornou referência de proteção para esse grupo.

“A população idosa representa uma parcela significativa da população; supera os 15% dos brasileiros. Em 2030, a estimativa é de que o número de idosos supere o de crianças e adolescentes até 14 anos de idade”, saliente Paim no documento.

