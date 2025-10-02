Quinta, 02 de Outubro de 2025
Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol

Estado não registrou nenhum caso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/10/2025 às 17h58
Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol
© Sumaia Villela/Agência Brasil

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro emitiu um alerta aos 92 municípios do estado sobre intoxicação por metanol. A medida foi adotada após a notificação de 43 casos em São Paulo e Pernambuco, possivelmente relacionados à ingestão de bebidas destiladas adulteradas. Até o momento, não há casos detectados no Rio de Janeiro.

A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito. O metanol pode estar presente em produtos como combustíveis, solventes e líquidos de limpeza e é usado na adulteração de bebidas alcoólicas produzidas de forma clandestina.

>> São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol

O centro de vigilância alerta que é importante que as unidades de saúde estejam atentas para os sintomas e histórico compatíveis. Os sinais da intoxicação podem surgir num intervalo de até 24 horas após a ingestão.

“É essencial que os profissionais de saúde estejam atentos para a possibilidade de intoxicação. Sintomas compatíveis de embriaguez, acompanhados de desconforto gástrico ou quadro de gastrite, manifestações visuais, incluindo visão turva, borrada, ou alterações na acuidade visual devem ser investigadas com rapidez. É importante que a população procure atendimento médico e não tente tratar estes sintomas em casa”, orienta a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

>> Saiba os principais sinais e sintomas de intoxicação por metanol

A superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho, destaca a importância da notificação imediata de casos suspeitos.

“Para que possamos atuar com agilidade, é fundamental que, diante de casos suspeitos, as unidades de saúde notifiquem o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde do estado imediatamente” , explica.

Precaução

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) alerta que é importante observar atentamente os rótulos das bebidas compradas, que devem estar íntegros.

Os lacres e tampas não podem ter sido violados. Para comerciantes de bebidas, a orientação é não comprar bebidas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária ou sem rótulo, lacre e selo fiscal, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Na dúvida, basta consultar o CNPJ do distribuidor e do fabricante, para verificar se são de empresas ativas ou inaptas. É importante reforçar a atenção na procedência dos produtos adquiridos.

Habitação Há 24 minutos

Eduardo Leite lança a Fase 2 do Programa Porta de Entrada para beneficiar mais 7,5 mil famílias na aquisição da casa própria

Em evento realizado no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (2/10), o governador Eduardo Leite lançou a segunda fase do Porta de Entrada, programa ...

 Além do PLP 108/2024, os secretários das Fazendas estaduais debatem a Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária -Foto: Brunna Graco/Comsefaz 
Fazenda Há 1 hora

Solidariedade aos gaúchos marca abertura de evento nacional com gestores públicos, que debate a reforma tributária

A solidariedade ao povo gaúcho, que enfrentou em 2024 a maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul, marcou a abertura da 50ª Reunião...
Geral Há 1 hora

Polícia Civil investiga morte de conselheiro da OAB-SP

Advogado estava desaparecido desde terça-feira e foi achado morto

 Nova unidade deve realizar mais de 6 mil atendimentos mensais -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Planejamento Há 6 horas

Leite inaugura unidade do Tudo Fácil em Gravataí, na Região Metropolitana

Dando seguimento ao projeto de modernização e ampliação da rede Tudo Fácil, o governador Eduardo Leite inaugurou, na manhã desta quinta-feira (2/10...

 (Foto: Divulgação / Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente)
Campo Sustentável Há 8 horas

Vista Gaúcha investe em esterqueiras e fortalece a produção leiteira

Iniciativa municipal alia preservação ambiental, redução de custos e incentivo ao trabalho no campo.

