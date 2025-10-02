Quinta, 02 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Sicredi

Polícia Civil investiga morte de conselheiro da OAB-SP

Advogado estava desaparecido desde terça-feira e foi achado morto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/10/2025 às 17h27

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do advogado Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (2), no bairro de Higienópolis, região central da capital.

Desaparecido desde a noite de terça-feira (30), ele era conselheiro da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, e os agentes que chegaram ao local foram informados por uma testemunha de que a vítima havia passado mal na rua, apresentando dificuldades para respirar. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a levá-lo ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas Pacheco não resistiu.

De acordo com a SSP-SP, o óbito foi registrado como morte súbita pelo 78º DP.

A OAB seccional São Paulo manifestou pesar e decretou luto oficial de três dias em memória de Pacheco. A ordem afirmou que, "ao longo de mais de 30 anos de carreira, o criminalista marcou a advocacia por sua atuação na defesa de direitos da advocacia e de toda a sociedade, sem se intimidar com medidas ou decisões monocráticas dos Tribunais Superiores".

“Perdemos um amigo ímpar e um guerreiro do bem. A Ordem está em luto e o melhor que faremos é seguir honrando a luta pelo direito de defesa e das prerrogativas da advocacia, causas que ele abraçou com paixão e ética”, disse o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica.

Na seccional paulista da ordem, Pacheco também foi membro efetivo da Comissão de Direito Penal e Econômico, membro efetivo da Primeira Turma Julgadora do Conselho de Prerrogativas, conselheiro estadual da seção, além de ser voluntário na área penal. Em 2022 assumiu a presidência da Comissão Direitos e Prerrogativas da OAB-SP.

“Luiz Fernando Pacheco foi um gigante. Pronto para o combate, pronto para defender a advocacia, meu braço direito. Me deu força, apoio e coragem, carregou em seus ombros a missão de presidir a Comissão de Prerrogativas, o coração da Ordem, à qual ele se doou sem reservas e de todo o coração. Agora, comigo na Comissão Nacional de Prerrogativas, nós tínhamos tanto a fazer ainda. Meu querido Pacheco, continuaremos lutando, por você e em sua memória”, afirmou a ex-presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Habitação Há 27 minutos

Eduardo Leite lança a Fase 2 do Programa Porta de Entrada para beneficiar mais 7,5 mil famílias na aquisição da casa própria

Em evento realizado no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (2/10), o governador Eduardo Leite lançou a segunda fase do Porta de Entrada, programa ...

 © Sumaia Villela/Agência Brasil
Geral Há 58 minutos

Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol

Estado não registrou nenhum caso

 Além do PLP 108/2024, os secretários das Fazendas estaduais debatem a Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária -Foto: Brunna Graco/Comsefaz 
Fazenda Há 1 hora

Solidariedade aos gaúchos marca abertura de evento nacional com gestores públicos, que debate a reforma tributária

A solidariedade ao povo gaúcho, que enfrentou em 2024 a maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul, marcou a abertura da 50ª Reunião...

 Nova unidade deve realizar mais de 6 mil atendimentos mensais -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Planejamento Há 6 horas

Leite inaugura unidade do Tudo Fácil em Gravataí, na Região Metropolitana

Dando seguimento ao projeto de modernização e ampliação da rede Tudo Fácil, o governador Eduardo Leite inaugurou, na manhã desta quinta-feira (2/10...

 (Foto: Divulgação / Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente)
Campo Sustentável Há 8 horas

Vista Gaúcha investe em esterqueiras e fortalece a produção leiteira

Iniciativa municipal alia preservação ambiental, redução de custos e incentivo ao trabalho no campo.

DENGUE
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
