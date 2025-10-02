Comissões debatem impactos do ensino a distância em medicina veterinária

As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Educação da Câmara dos Deputados promovem audiência pública conjunta na terça-feira (7) para discutir os impactos do ensino a distância (EaD) nos cursos de medicina veterinária e suas consequências para o setor agropecuário. O debate será realizado às 14h30, em plenário a ser definido.

A audiência atende a requerimento do deputado Messias Donato (Republicanos-ES).

Segundo o parlamentar, a recente decisão do Ministério da Educação de excluir a medicina veterinária da lista de cursos da área da saúde proibidos de serem ofertados na modalidade EaD pode comprometer a qualidade da formação dos profissionais.

Messias Donato ressalta que os médicos veterinários são essenciais para a saúde animal, a defesa sanitária, o controle de zoonoses e a segurança alimentar.

“O objetivo da audiência é avaliar os aspectos técnicos, pedagógicos e sanitários dos cursos a distância, além das consequências para o setor produtivo rural”, afirma o deputado.