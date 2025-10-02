Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Comissões debatem impactos do ensino a distância em medicina veterinária

As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Educação da Câmara dos Deputados promovem audiência pública con...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/10/2025 às 14h37

As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Educação da Câmara dos Deputados promovem audiência pública conjunta na terça-feira (7) para discutir os impactos do ensino a distância (EaD) nos cursos de medicina veterinária e suas consequências para o setor agropecuário. O debate será realizado às 14h30, em plenário a ser definido.

A audiência atende a requerimento do deputado Messias Donato (Republicanos-ES).

Segundo o parlamentar, a recente decisão do Ministério da Educação de excluir a medicina veterinária da lista de cursos da área da saúde proibidos de serem ofertados na modalidade EaD pode comprometer a qualidade da formação dos profissionais.

Messias Donato ressalta que os médicos veterinários são essenciais para a saúde animal, a defesa sanitária, o controle de zoonoses e a segurança alimentar.

“O objetivo da audiência é avaliar os aspectos técnicos, pedagógicos e sanitários dos cursos a distância, além das consequências para o setor produtivo rural”, afirma o deputado.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.08 km/h Vento
94% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,13%
Euro
R$ 6,26 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 682,631,27 +2,68%
Ibovespa
144,091,66 pts -0.98%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
