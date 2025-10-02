Leite inaugura unidade do Tudo Fácil em Gravataí, na Região Metropolitana

Dando seguimento ao projeto de modernização e ampliação da rede Tudo Fácil, o governador Eduardo Leite inaugurou, na manhã desta quinta-feira (2/10), em Gravataí, a décima Unidade de Atendimento da iniciativa. Atualmente são três unidades em Porto Alegre e, agora, a sétima fora da capital. Gravataí tem governo do Estado.

A expectativa é de que sejam realizados mais de 6 mil atendimentos mensais no local, que estará aberto ao público a partir de sexta-feira (3/10) e assistirá moradores dos municípios de Cachoeirinha, Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Esteio, Sapucaia do Sul e Viamão, entre outros. Até 2019, todas as unidades Tudo Fácil concentravam-se em Porto Alegre.

A unidade recém-inaugurada na Região Metropolitana está situada no Gravataí Shopping (Av. Centenário, 555 - Passo das Pedras), localizado em ponto estratégico do município, próximo ao Centro e à RS-118. O espaço tem estrutura física de 434,07 metros quadrados, 18 guichês para atendimentos presenciais e seis posições para autoatendimento. Os serviços digitais do Estado estão disponíveis pelo portal rs.gov.br .

Leite ressaltou que poder público tem o dever de atender o cidadão da melhor forma -Foto: Maurício Tonetto/Secom

“Costumo dizer que não existe cidadão municipal, estadual ou federal: existe apenas o cidadão, que é um só, e não pode ver a sua vida transformada em uma gincana para resolver problemas em diferentes instâncias de governo. É o poder público que precisa se ajustar para atender melhor, com mais agilidade e facilidade, colocando o cidadão no centro das nossas decisões”, destacou Leite. “Ao longo dos últimos anos, ampliamos o alcance do Tudo Fácil pelo Estado, somando oito novas unidades às duas que existiam até 2019, todas em Porto Alegre. Hoje entregamos esse espaço moderno em Gravataí, que será também um ambiente de orientação para o uso de serviços digitais, fortalecendo nosso compromisso de desburocratizar e facilitar a vida da população.”

Serviços

Entre os principais serviços oferecidos pela central estão:

confecção da carteira de identidade;

2ª via de água e luz;

solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea);

e serviços do IPE Saúde e do IPE Prev.

A equipe especializada do Tudo Fácil também auxilia o público a realizar o atendimento digital, promovendo o letramento digital da população.

Entre os serviços oferecidos pela central está a confecção da carteira de identidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A implantação da nova unidade foi viabilizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com o Gravataí Shopping e a Prefeitura de Gravataí.

“Este ato é um passo importante para reforçar o sentimento de pertencimento em nossa cidade. Por muito tempo, serviços básicos como a confecção da carteira de identidade exigiam que o cidadão se deslocasse até Porto Alegre. Agora, com o Tudo Fácil, Gravataí oferece mais infraestrutura, mais conveniência e mais qualidade de vida. O morador precisa sentir orgulho de viver aqui, consumir aqui, construir aqui”, disse o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon. “A nova unidade é uma conquista para a população, que terá ao alcance serviços municipais, estaduais e federais reunidos em um só espaço.”

Investimento

O Estado investiu R$ 250 mil na unidade de Gravataí, valor correspondente à aquisição de itens de copa e cozinha e instalação da rede lógica, realizada pela Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. O governo ainda arcará com os custos mensais correspondentes à operação.

O Gravataí Shopping, por meio da Administradora e Síndica do Condomínio AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda, contribuiu, por sua vez, com cerca de R$ 1,2 milhão, viabilizando o projeto arquitetônico, a obra civil de adaptação e a aquisição de mobiliário e de equipamentos de informática.

“A inauguração da nova unidade reforça a prioridade do governo em colocar o cidadão no centro. O Tudo Fácil é um espaço que integra serviços e aproxima o Estado das pessoas, lembrando que o cidadão é um só e deve ser atendido de forma simples, sem precisar percorrer diferentes instâncias para resolver suas demandas”, destacou o secretário em exercício de Planejamento, Governança e Gestão, Bruno Silveira.

Nova unidade terá atendimento do IPE Saúde e do IPE Prev -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"A inauguração do Tudo Fácil representa um complemento para tudo o que procuramos para o Gravataí Shopping: ser um local completo para que as pessoas solucionem 100% do seu dia aqui, seja lazer, compra, serviço ou conveniência. O Tudo Fácil oferece o que é essencial para a população de Gravataí, que é conseguir a documentação com mais facilidade, segurança e estacionamento. Uma estrutura completa para esse importante serviço público", ressaltou Mathias Rodrigues, CEO do Fundo de Investimentos Imobiliários Phorbis, sócio do empreendimento, administrado pela AD Shopping.

Tudo Fácil

Com 27 anos de atividades no Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil teve sua primeira unidade inaugurada em Porto Alegre em 1º julho de 1998. Além das três sedes na capital, a Central de Serviços ao Cidadão conta ainda com unidades nas cidades de Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Em breve, também será inaugurada uma unidade em Canoas.

Tudo Fácil Gravataí

Endereço: Gravataí Shopping (Av. Centenário, 555 – Passo das Pedras)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; e, aos sábados, das 10h às 14h

Nos primeiros dias de operação, os serviços do Instituto-Geral de Perícias e do DetranRS serão prestados com o apoio de servidores da Prefeitura de Gravataí. Excepcionalmente, para esses serviços, o horário de atendimento será das 10h às 18h, de segunda à sexta-feira. A partir de 13 de outubro, todos os serviços serão ofertados no horário padrão de funcionamento da unidade.