Extraditados argentinos presos em Tiradentes do Sul por contrabando

A Polícia Federal, em parceria com autoridades argentinas, realizou na última terça-feira (30) a extradição de cinco cidadãos argentinos. Eles eram procurados pela 2ª Vara Federal de Santa Maria após descumprirem medidas impostas durante a liberdade provisória. Os homens haviam sido presos em flagrante pela Brigada Militar em outubro de 2022, no município de Tiradentes do Sul, por contrabando de grãos. Após o descumprimento das condições, foram decretadas suas prisões preventivas e os nomes incluídos na Difusão Vermelha da Interpol. Detidos em território argentino, os cinco foram entregues na cidade fronteiriça de Porto Xavier e, em seguida, encaminhados ao Presídio Regional de Santo Ângelo. Eles permanecem agora à disposição da Justiça Federal.





