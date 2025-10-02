Vista Gaúcha investe em esterqueiras e fortalece a produção leiteira

O município de Vista Gaúcha mantém em andamento um programa que alia incentivo à produção leiteira, preservação ambiental e valorização do trabalho no campo. A iniciativa, criada a partir da Lei Municipal nº 2.555/2018, já possibilitou a construção de 99 esterqueiras, estruturas fundamentais para o armazenamento e aproveitamento adequado de dejetos animais.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, André Danette, o programa garante apoio direto aos produtores. “Nós construímos gratuitamente as esterqueiras nas propriedades e doamos 65 metros de lona geomembrana. O produtor entra com a contrapartida de mais 65 metros e, dessa forma, pode armazenar até 70 mil litros de dejetos. O que reduz a necessidade de comprar adubos químicos, como a ureia, barateando o custo da produção de leite”, destacou.

O programa também representa um avanço importante para os suinocultores, que agora contam com esterqueiras mais adequadas e de maior durabilidade, substituindo estruturas antigas que apresentavam falhas. A utilização da lona geomembrana garante vida útil de 15 a 20 anos, proporcionando segurança e eficiência no armazenamento.

Atualmente, seis novas esterqueiras estão em construção no município, e após a conclusão, a empresa contratada fará a instalação das lonas. Além disso, a prefeitura disponibiliza três caminhões para o transporte e dois distribuidores de esterco para uso dos agricultores, mediante taxa de R$ 80 por hora, enquanto as cargas e deslocamentos são gratuitos.

Para Danette, o programa é um marco para a agricultura local. “Esse trabalho une a preocupação ambiental com a sustentabilidade da atividade leiteira. Ao mesmo tempo em que damos destinação correta aos dejetos, proporcionamos aos produtores um insumo natural que reduz custos e aumenta a produtividade”, reforçou.