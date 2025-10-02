Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Itapiranga vai asfaltar quase 20 ruas em nova etapa de obras

Com mais de R$ 5 milhões em investimentos, cidade aguarda aprovação de novos projetos do Conder

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rede Peperi
02/10/2025 às 10h52
Itapiranga vai asfaltar quase 20 ruas em nova etapa de obras
(Foto: Divulgação Rede Peperi)

Itapiranga prepara um grande pacote de pavimentações em parceria com o Conder, com investimento superior a R$ 5 milhões. Dez projetos já foram aprovados, totalizando mais de R$ 2,5 milhões, e outros oito estão em fase de análise técnica.

As obras fazem parte do Programa Mais Asfalto, do qual o município será beneficiado com a aplicação de asfalto sobre calçamento em diversas vias urbanas. Segundo o diretor do programa, Volmir Giumbelli, todas as ruas contempladas já possuem pavimento com pedras irregulares e agora receberão a camada asfáltica.

As equipes do Conder estão finalizando frentes de trabalho em Anchieta e Descanso, e a previsão é de que os serviços em Itapiranga iniciem em outubro.

Ainda conforme Giumbelli, essa será a primeira vez que o município receberá pavimentações completas por meio do programa desde sua criação, há um ano e oito meses. Até então, a parceria com Itapiranga se limitava a operações tapa-buracos.

A usina de asfalto do Conder também passa por ampliação de autorização para executar obras completas, incluindo base, drenagem, camadas asfálticas e sinalização.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente)
Campo Sustentável Há 2 horas

Vista Gaúcha investe em esterqueiras e fortalece a produção leiteira

Iniciativa municipal alia preservação ambiental, redução de custos e incentivo ao trabalho no campo.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Gasto de brasileiros com viagens nacionais subiu 11,7% em 2024

Custo médio ficou em R$ 1.843, revela pesquisa do IBGE

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais

Carro de passeio lidera preferência, mostra pesquisa do IBGE

 (Foto: Divulgação / BABM)
Proteção Ambiental Há 2 horas

Operação Piracema 2025/2026 começa no Rio Uruguai

Ação conjunta da Brigada Militar, Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e IBAMA reforça combate à pesca predatória.

 Aporte do governo visa reparar quatro lotes, incluindo dois trechos da rodovia -Foto: Divulgação Selt
Estradas Há 3 horas

Governo do Estado inicia recuperação da ERS-348 com investimento de R$ 229,45 milhões

O governo do Estado iniciou – por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) –, ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.6 km/h Vento
93% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Saúde mental é foco de atenção psiquiátrica no Brasil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova capacitação obrigatória de agentes da Defesa Civil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Internacional Há 13 minutos

Flotilha Global Sumud: onze brasileiros são capturados por Israel
Tecnologia Há 34 minutos

Jovens vêm desenvolvendo CRM integrado para rastrear leads

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,65%
Euro
R$ 6,28 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 679,790,72 +1,72%
Ibovespa
143,983,63 pts -1.05%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias