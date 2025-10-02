Itapiranga vai asfaltar quase 20 ruas em nova etapa de obras

Itapiranga prepara um grande pacote de pavimentações em parceria com o Conder, com investimento superior a R$ 5 milhões. Dez projetos já foram aprovados, totalizando mais de R$ 2,5 milhões, e outros oito estão em fase de análise técnica.

As obras fazem parte do Programa Mais Asfalto, do qual o município será beneficiado com a aplicação de asfalto sobre calçamento em diversas vias urbanas. Segundo o diretor do programa, Volmir Giumbelli, todas as ruas contempladas já possuem pavimento com pedras irregulares e agora receberão a camada asfáltica.

As equipes do Conder estão finalizando frentes de trabalho em Anchieta e Descanso, e a previsão é de que os serviços em Itapiranga iniciem em outubro.

Ainda conforme Giumbelli, essa será a primeira vez que o município receberá pavimentações completas por meio do programa desde sua criação, há um ano e oito meses. Até então, a parceria com Itapiranga se limitava a operações tapa-buracos.

A usina de asfalto do Conder também passa por ampliação de autorização para executar obras completas, incluindo base, drenagem, camadas asfálticas e sinalização.







