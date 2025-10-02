Operação Piracema 2025/2026 começa no Rio Uruguai

Teve início nesta quarta-feira, 1º de outubro, a Operação Piracema 2025/2026 na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. A ação é realizada pela Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (3º BABM), em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e o IBAMA.

Durante as primeiras fiscalizações, foram apreendidos 120 metros de redes de pesca irregulares em ambiente aquático, com o apoio de três motos aquáticas e quatro embarcações. O trabalho conjunto reforça a união entre os órgãos ambientais na proteção da fauna aquática e no combate à pesca predatória.

O período da Piracema vai de 1º de outubro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, quando a pesca sofre restrições legais para assegurar a reprodução natural dos peixes. Nesse intervalo, ficam proibidos petrechos como redes, tarrafas, espinhéis, covos, fisgas e outros métodos considerados predatórios.

A Brigada Militar destaca que preservar a vida aquática é fundamental para a manutenção das espécies e do equilíbrio ambiental. A população pode contribuir denunciando práticas de pesca irregular.