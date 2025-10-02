Quinta, 02 de Outubro de 2025
Operação Piracema 2025/2026 começa no Rio Uruguai

Ação conjunta da Brigada Militar, Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e IBAMA reforça combate à pesca predatória.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional Com informações BABM
02/10/2025 às 10h37
(Foto: Divulgação / BABM)

Teve início nesta quarta-feira, 1º de outubro, a Operação Piracema 2025/2026 na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. A ação é realizada pela Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (3º BABM), em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e o IBAMA.

Durante as primeiras fiscalizações, foram apreendidos 120 metros de redes de pesca irregulares em ambiente aquático, com o apoio de três motos aquáticas e quatro embarcações. O trabalho conjunto reforça a união entre os órgãos ambientais na proteção da fauna aquática e no combate à pesca predatória.

O período da Piracema vai de 1º de outubro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, quando a pesca sofre restrições legais para assegurar a reprodução natural dos peixes. Nesse intervalo, ficam proibidos petrechos como redes, tarrafas, espinhéis, covos, fisgas e outros métodos considerados predatórios.

A Brigada Militar destaca que preservar a vida aquática é fundamental para a manutenção das espécies e do equilíbrio ambiental. A população pode contribuir denunciando práticas de pesca irregular.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
