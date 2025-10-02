Quinta, 02 de Outubro de 2025
Cleitinho apoia isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (1º), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) defendeu a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Ren...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/10/2025 às 09h48
Cleitinho apoia isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (1º), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) defendeu a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil. O parlamentar destacou que a proposta representa um alívio para a classe trabalhadora, sobretudo em meio ao aumento do custo de vida.O PL 1.087/2025 , apresentado pelo governo, foi aprovado na quarta-feira (2) pela Câmara dos Deputados e agora será analisado pelos senadores.

Estou vendo essa questão da isenção de Imposto de Renda para até R$5 mil e esse mi-mi-mi de onde vai vir a compensação. [...] O trabalhador vai gastar mais no supermercado ou vai financiar alguma coisa para ele. Ele vai fomentar o dinheiro, que vai voltar para o governo do mesmo jeito. É isso que vai acontecer. [...] Aí eu fico impressionado de ver, gente: quando é uma coisa que é boa para o povo, ficam no mi-mi-mi danado — afirmou.

O senador afirmou ainda que está disposto a defender cortes e ajustes dentro dos próprios Poderes, incluindo a taxação de supersalários e benefícios adicionais recebidos por autoridades. Segundo ele, é preciso coerência ao discutir medidas que favoreçam a população, independentemente do governo que proponha.

Cleitinho também reforçou que seu posicionamento é pautado pela defesa da população e não por alinhamento ideológico. Ele disse que seu compromisso é apoiar toda medida que beneficie diretamente a sociedade.

