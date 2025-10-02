Incêndio atinge porão da Igreja Adventista em Tenente Portela

Um incêndio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (02) na parte inferior da Igreja Adventista, localizada na Praça do Imigrante, em Tenente Portela.

A guarnição dos Bombeiros Voluntários foi acionada por volta das 2h15 e utilizou cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que atingiram o porão da igreja. Felizmente, não houve feridos. No local haviam roupas destinadas à doação.

Prestaram apoio à ocorrência a Brigada Militar e a Prefeitura Municipal de Tenente Portela, por meio do secretário Marquinhos, que auxiliou no reabastecimento do caminhão, segundo informaram os Bombeiros Voluntários.

Até o momento, não foi possível identificar o que provocou o incêndio, que deverá ser investigado.