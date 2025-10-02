Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incêndio atinge porão da Igreja Adventista em Tenente Portela

Chamas consumiram parte inferior da casa religiosa na Praça do Imigrante durante a madrugada; ninguém ficou ferido.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província com Informações MB Noticias
02/10/2025 às 09h35 Atualizada em 02/10/2025 às 10h36
Incêndio atinge porão da Igreja Adventista em Tenente Portela
(Foto: Divulgação / Bombeiros Voluntários)

Um incêndio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (02) na parte inferior da Igreja Adventista, localizada na Praça do Imigrante, em Tenente Portela.

A guarnição dos Bombeiros Voluntários foi acionada por volta das 2h15 e utilizou cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que atingiram o porão da igreja. Felizmente, não houve feridos. No local haviam roupas destinadas à doação.

Prestaram apoio à ocorrência a Brigada Militar e a Prefeitura Municipal de Tenente Portela, por meio do secretário Marquinhos, que auxiliou no reabastecimento do caminhão, segundo informaram os Bombeiros Voluntários.

Até o momento, não foi possível identificar o que provocou o incêndio, que deverá ser investigado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação/PF Santo Ângelo)
Ação Conjunta Há 2 horas

Extraditados argentinos presos em Tiradentes do Sul por contrabando

Argentinos presos por contrabando em Tiradentes do Sul são extraditados após violar liberdade provisória

 (Foto: Policia Ciivil)
Prisões Há 5 horas

Tentativa de homicídio choca Frederico Westphalen: homem é preso após ataque brutal com faca

Suspeito já havia ameaçado a ex-companheira com espingarda e descumprido medida protetiva

 (Foto: Divulgação La+)
Rodovia Estadual Há 17 horas

Jovem de 19 anos morre em colisão em Palmitinho

Motociclista não resistiu após acidente entre moto e carro na ERS-528.

 Da esq. para direita: Samara, Ana Paula, Gabriel e Jonathan. Foto: Arquivo pessoal
Acidente Há 22 horas

Corpos de vítimas de acidente em Entre-Ijuís seguem em análise no IGP e não têm prazo para liberação

O IGP informou que amostras de DNA das vítimas foram encaminhados para análise no laboratório do órgão, em Porto Alegre.

 (Foto: Reprodução)
Crime Juvenil Há 1 dia

Adolescente apreendido por homicídio confessa tentativa de atropelar padrasto

Jovem detido em Santana do Livramento admitiu que tentou matar o companheiro da mãe em Palmeira das Missões, mas não conseguiu consumar o crime.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
19° Sensação
1.6 km/h Vento
93% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Há 13 minutos

Saúde mental é foco de atenção psiquiátrica no Brasil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova capacitação obrigatória de agentes da Defesa Civil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Internacional Há 13 minutos

Flotilha Global Sumud: onze brasileiros são capturados por Israel
Tecnologia Há 34 minutos

Jovens vêm desenvolvendo CRM integrado para rastrear leads

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,65%
Euro
R$ 6,28 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 679,790,72 +1,72%
Ibovespa
143,983,63 pts -1.05%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias