Governo do Estado inicia recuperação da ERS-348 com investimento de R$ 229,45 milhões

O governo do Estado iniciou – por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) –, a reconstrução da ERS-348, importante rodovia da região Central do Rio Grande do Sul. O aporte de R$ 229,45 milhões visa recuperar quatro lotes, sendo dois trechos da rodovia e duas pontes.

Na região Central tem governo do Estado atuando. Nesta quinta-feira (1/10), as máquinas começaram a trabalhar em um dos lotes, que fica entre São João do Polêsine e Dona Francisca, onde serão reconstruídos dez quilômetros, com investimentos de R$ 33,2 milhões. A obra teve autorização de início anunciada pelo governador Eduardo Leite na Expointer deste ano, e deve ser concluída em 2026.

A obra se tornou ainda mais complexa porque, para atender ao pedido da população – que fez um abaixo-assinado com mais de 2 mil assinaturas –, o Daer incluiu dois viadutos.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destaca que o governo está investindo os recursos necessários para entregar à população a infraestrutura adequada ao potencial do desenvolvimento regional. “Antes, a ERS-348 já desempenhava uma ligação regional essencial. Depois das obras, a rodovia voltará a cumprir esse papel com ainda mais qualidade e resistência às intempéries”, frisou.

Trabalhos de recuperação da ERS-305 já estão sendo realizados -Foto: Divulgação

Na mesma rodovia, outro trecho que será reconstruído, com investimento de R$ 169,76 milhões, fica entre Agudo e Dona Francisca. Atualmente, o lote está na fase de elaboração do projeto básico pela empresa contratada. Com 13 quilômetros de extensão, esse é o mais impactado entre todas as obras do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), já que a rodovia foi praticamente destruída pela enchente.

O diretor-geral do departamento, Luciano Faustino, explica que as estruturas exigem estudos técnicos mais complexos por envolverem questões hidrológicas para verificar a dimensão e o local adequado à construção das estruturas. “Estamos cumprindo todas as exigências técnicas e legais para entregar para a população uma rodovia segura e resiliente”, pontuou.

Trabalhos começaram em um dos lotes, que fica entre São João do Polêsine e Dona Francisca -Foto: Divulgação Selt

Pontes terão investimento de mais de R$ 26,5 milhões

Em setembro, já foram iniciadas as obras de duas pontes na ERS-348, uma sobre o Arroio Guarda Mor e outra sobre o Rio Soturno, com investimento de R$ 26,5 milhões. As duas estruturas, que foram levadas pelas enchentes de 2024, devem ser concluídas em 2026.

A nova ponte sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, terá 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla. Será 3,42 metros mais alta do que a anterior, aumentando sua segurança e resiliência. O investimento totalizará R$ 11,8 milhões.

Já a ponte sobre o Rio Soturno, no município de Faxinal do Soturno, contará com 160 metros de extensão, também com 12 metros de largura e mão dupla. A estrutura será 2,38 metros mais alta que a anterior, com investimento de R$ 14,7 milhões.

Investimentos do Plano Rio Grande

Antes dos investimentos, a região ainda estava impactada pelo cenário deixado em 2024 pelas chuvas, sem uma importante ligação regional. Agora, com o início das obras, uma nova perspectiva começa com benefícios para toda a população.

As obras integram um conjunto de investimentos em infraestrutura viária que já somam mais de R$ 3 bilhões, provenientes do Funrigs.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é o programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.