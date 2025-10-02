Prefeitura de Três Passos faz alerta sobre golpes virtuais

A administração municipal de Três Passos alerta a população sobre golpes que estão sendo aplicados através de e-mails falsos, utilizando o nome da Prefeitura ou Secretarias Municipais para enganar empresários e cidadãos.

Os golpistas estão enviando mensagens ou e- mails, solicitando pagamentos de taxas inexistentes ou informando sobre irregularidades em alvarás de funcionamento e até mesmo falsa convocação para processo de dispensa de licitação, com o objetivo de extorquir dinheiro e até mesmo roubo de dados.

Mensagens falsas: Os golpistas enviam e-mails falsos que se passam por notificações da prefeitura, solicitando pagamentos ou informações sobre regularização de alvarás.

Falsos canais de comunicação: A prefeitura reforça que todas as comunicações oficiais são realizadas através de seus canais institucionais, como o envio físico de documentos pelo correio.

Cuidado com links e anexos: A prefeitura orienta os cidadãos a desconfiarem de links e anexos desconhecidos e a não fornecerem dados pessoais em mensagens suspeitas.

Como se proteger: Caso receba um e-mail suspeito, é recomendável não clicar em links, não fornecer dados pessoais e entrar em contato diretamente com a prefeitura para verificar a autenticidade da mensagem.

Cuidado com golpes nas redes sociais: A Assistência Social da prefeitura também alertou sobre golpes que estão sendo aplicados em redes sociais, onde golpistas se passam por pessoas com necessidades, doentes ou com familiares e crianças com problemas, para obter dinheiro.

Todas as informações oficiais são divulgadas nas redes sociais da Prefeitura de Três Passos — Instagram, Facebook — e principalmente no site: www.trespassos.rs.gov.br.”