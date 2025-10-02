Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prefeitura de Três Passos faz alerta sobre golpes virtuais

Administração municipal reforça cuidados contra e-mails e mensagens falsas que usam o nome de secretarias e órgãos oficiais para enganar a população.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Prefeitura de Três Passos
02/10/2025 às 09h17
Prefeitura de Três Passos faz alerta sobre golpes virtuais
(Foto: Reprodução)

A administração municipal de Três Passos alerta a população sobre golpes que estão sendo aplicados através de e-mails falsos, utilizando o nome da Prefeitura ou Secretarias Municipais para enganar empresários e cidadãos.

Os golpistas estão enviando mensagens ou e- mails, solicitando pagamentos de taxas inexistentes ou informando sobre irregularidades em alvarás de funcionamento e até mesmo falsa convocação para processo de dispensa de licitação, com o objetivo de extorquir dinheiro e até mesmo roubo de dados.

Mensagens falsas: Os golpistas enviam e-mails falsos que se passam por notificações da prefeitura, solicitando pagamentos ou informações sobre regularização de alvarás.

Falsos canais de comunicação: A prefeitura reforça que todas as comunicações oficiais são realizadas através de seus canais institucionais, como o envio físico de documentos pelo correio.

Cuidado com links e anexos: A prefeitura orienta os cidadãos a desconfiarem de links e anexos desconhecidos e a não fornecerem dados pessoais em mensagens suspeitas.

Como se proteger: Caso receba um e-mail suspeito, é recomendável não clicar em links, não fornecer dados pessoais e entrar em contato diretamente com a prefeitura para verificar a autenticidade da mensagem.

Cuidado com golpes nas redes sociais: A Assistência Social da prefeitura também alertou sobre golpes que estão sendo aplicados em redes sociais, onde golpistas se passam por pessoas com necessidades, doentes ou com familiares e crianças com problemas, para obter dinheiro.

Todas as informações oficiais são divulgadas nas redes sociais da Prefeitura de Três Passos — Instagram, Facebook — e principalmente no site: www.trespassos.rs.gov.br.”

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aporte do governo visa reparar quatro lotes, incluindo dois trechos da rodovia -Foto: Divulgação Selt
Estradas Há 15 minutos

Governo do Estado inicia recuperação da ERS-348 com investimento de R$ 229,45 milhões

O governo do Estado iniciou – por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) –, ...
Geral Há 45 minutos

Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal

Mandados judiciais estão sendo cumpridos em três estados

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Há 2 horas

Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

 Os trabalhos começaram no fim de setembro e preveem a construção de oito celas coletivas e uma individual -Foto: Jorge Brum/SOP
Obras Há 2 horas

Governo inicia obra de ampliação da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está realizando a ampliação da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana (...

 Encontro Nacional de Administradores Tributários teve 1,7 mil pessoas envolvidas em encontros presenciais e virtuais -Foto: Rochele Homem/Receita Federal
Fazenda Há 12 horas

Evento em Porto Alegre aprofunda debate sobre unificação de documentos fiscais e criação de sistemas da reforma tributária

O segundo e último dia do Encontro Nacional de Administradores Tributários (Enat), realizado em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público do...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
17° Sensação
0.97 km/h Vento
99% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Estradas Há 14 minutos

Governo do Estado inicia recuperação da ERS-348 com investimento de R$ 229,45 milhões
Câmara Há 14 minutos

Debatedores ressaltam que Plano Brasil Soberano ajuda o país a abrir novos mercados
Alerta Digital Há 24 minutos

Prefeitura de Três Passos faz alerta sobre golpes virtuais
Educação Há 29 minutos

Rede Estadual chega a 515 escolas em Tempo Integral, envolvendo 40 mil estudantes gaúchos
Educação Destaque Há 43 minutos

Liderança no IMERS: prefeito de Vista Gaúcha exalta resultado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,25 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,322,80 +1,41%
Ibovespa
145,517,34 pts -0.49%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias