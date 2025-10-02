Governo inicia obra de ampliação da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana

Os trabalhos começaram no fim de setembro e preveem a construção de oito celas coletivas e uma individual -Foto: Jorge Brum/SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está realizando a ampliação da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana (PMEU). O antigo módulo da Brigada Militar, localizado no terreno da instituição, será transformado em anexo para apenadas. O investimento é de R$ 1,3 milhão e prevê a criação de 53 vagas. A conclusão está prevista para o início de 2026.

Os trabalhos começaram no fim de setembro e preveem a construção de oito celas coletivas e uma individual. Além disso, no prédio serão construídos pavilhão de trabalho, cozinha, refeitório, pátios de sol, parlatórios, ambientes administrativos e de apoio aos servidores.

Uruguaiana tem dois estabelecimentos prisionais: a Penitenciária Modulada, de regime fechado (360 vagas), e o Instituto Penal, de regime semiaberto (152 vagas). A ampliação do anexo feminino contribuirá para reduzir o déficit prisional na região, garantindo melhores condições tanto para apenadas quanto para os profissionais que atuam no sistema.

Atualmente, está em andamento a etapa de demolições. Na sequência, serão executados os serviços de radiers, alvenaria, instalações hidrossanitárias e elétricas. A obra é fiscalizada pela 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Uruguaiana.

Atualmente, está em andamento a etapa de demolições -Foto: Jorge Brum/SOP

Avanços no sistema prisional

A segurança pública é uma das prioridades do governo Eduardo Leite, que vem adotando medidas em todas as regiões do Estado, com investimentos em infraestrutura, tecnologia e valorização profissional. Desde 2019, oito novas unidades prisionais já foram concluídas e entregues à sociedade.

O governo, por meio da SOP e da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), conduz atualmente 11 obras de reforma e readequação, que incluem ampliações estruturais e a criação de espaços voltados ao trabalho e à qualificação dos apenados.