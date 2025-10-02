Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tentativa de homicídio choca Frederico Westphalen: homem é preso após ataque brutal com faca

Suspeito já havia ameaçado a ex-companheira com espingarda e descumprido medida protetiva

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Policia Civil
02/10/2025 às 07h29
Tentativa de homicídio choca Frederico Westphalen: homem é preso após ataque brutal com faca
(Foto: Policia Ciivil)

Na manhã desta quarta-feira (01/10), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente um homem investigado por tentativa de homicídio, ameaça e descumprimento de medida protetiva, em um caso de violência doméstica que vem ganhando contornos cada vez mais graves em Frederico Westphalen.

A prisão aconteceu por volta das 10h20min, nas proximidades da BR-386. O suspeito foi abordado, informado de seus direitos, passou por avaliação médica e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e, em seguida, ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Segundo a investigação, na madrugada do dia 30/09, o homem teria invadido a casa da ex-companheira e desferido golpes de faca no atual parceiro da vítima, que ficou gravemente ferido. A própria mulher também sofreu ferimentos ao tentar impedir a agressão.

Dias antes do ataque, o investigado já havia ameaçado a ex-companheira com uma espingarda calibre 12 e ignorado medidas protetivas que estavam em vigor — fatores que reforçaram a decisão judicial pela prisão preventiva.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação La+)
Rodovia Estadual Há 13 horas

Jovem de 19 anos morre em colisão em Palmitinho

Motociclista não resistiu após acidente entre moto e carro na ERS-528.

 Da esq. para direita: Samara, Ana Paula, Gabriel e Jonathan. Foto: Arquivo pessoal
Acidente Há 18 horas

Corpos de vítimas de acidente em Entre-Ijuís seguem em análise no IGP e não têm prazo para liberação

O IGP informou que amostras de DNA das vítimas foram encaminhados para análise no laboratório do órgão, em Porto Alegre.

 (Foto: Reprodução)
Crime Juvenil Há 23 horas

Adolescente apreendido por homicídio confessa tentativa de atropelar padrasto

Jovem detido em Santana do Livramento admitiu que tentou matar o companheiro da mãe em Palmeira das Missões, mas não conseguiu consumar o crime.

 (Foto: Reprodução)
Ação Policial Há 24 horas

Dois homens são presos por tentativa de homicídio em Chiapetta

Prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil com apoio de delegacias da região; crime ocorreu após briga generalizada no município.
Violência Urbana Há 1 dia

Homem é baleado em emboscada em Santa Rosa

A vítima de 51 anos foi surpreendida ao sair do trabalho e atingida por disparos efetuados por dois criminosos encapuzados no bairro Cruzeiro.

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
17° Sensação
0.97 km/h Vento
99% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Educação Há 13 minutos

Rede Estadual chega a 515 escolas em Tempo Integral, envolvendo 40 mil estudantes gaúchos
Educação Destaque Há 27 minutos

Vista Gaúcha se destaca na educação e lidera IMERS regional
Geral Há 28 minutos

Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal
Direitos Humanos Há 43 minutos

Músico brasileiro morto na ditadura argentina recebe homenagem no Rio
Câmara Há 1 hora

Projeto de lei assegura assistência jurídica a policial acusado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,25 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,902,63 +1,19%
Ibovespa
145,517,34 pts -0.49%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias