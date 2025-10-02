Tentativa de homicídio choca Frederico Westphalen: homem é preso após ataque brutal com faca

Na manhã desta quarta-feira (01/10), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente um homem investigado por tentativa de homicídio, ameaça e descumprimento de medida protetiva, em um caso de violência doméstica que vem ganhando contornos cada vez mais graves em Frederico Westphalen.

A prisão aconteceu por volta das 10h20min, nas proximidades da BR-386. O suspeito foi abordado, informado de seus direitos, passou por avaliação médica e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e, em seguida, ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Segundo a investigação, na madrugada do dia 30/09, o homem teria invadido a casa da ex-companheira e desferido golpes de faca no atual parceiro da vítima, que ficou gravemente ferido. A própria mulher também sofreu ferimentos ao tentar impedir a agressão.

Dias antes do ataque, o investigado já havia ameaçado a ex-companheira com uma espingarda calibre 12 e ignorado medidas protetivas que estavam em vigor — fatores que reforçaram a decisão judicial pela prisão preventiva.









