Jovem de 19 anos morre em colisão em Palmitinho

Motociclista não resistiu após acidente entre moto e carro na ERS-528.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações La+
01/10/2025 às 20h23
Jovem de 19 anos morre em colisão em Palmitinho
(Foto: Divulgação La+)

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (1º de outubro), na ERS-528, trecho entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale, resultou na morte do jovem motociclista Cleiton Wesley Machado Queiroz, de 19 anos.

A colisão envolveu a motocicleta conduzida pela vítima e um veículo Chery QQ.

Morador do Bairro Santo Inácio, em Palmitinho, Cleiton recebeu atendimento do Samu ainda no local, mas chegou sem vida ao Hospital Santa Terezinha.

A Brigada Militar foi acionada para registrar a ocorrência e dar início à apuração das circunstâncias do acidente.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
