Jovem de 19 anos morre em colisão em Palmitinho

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (1º de outubro), na ERS-528, trecho entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale, resultou na morte do jovem motociclista Cleiton Wesley Machado Queiroz, de 19 anos.

A colisão envolveu a motocicleta conduzida pela vítima e um veículo Chery QQ.

Morador do Bairro Santo Inácio, em Palmitinho, Cleiton recebeu atendimento do Samu ainda no local, mas chegou sem vida ao Hospital Santa Terezinha.

A Brigada Militar foi acionada para registrar a ocorrência e dar início à apuração das circunstâncias do acidente.





