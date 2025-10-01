Governo do RS antecipa 90% do 13º salário dos servidores do Executivo

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou, nesta terça-feira (1º/10), a antecipação de 90% do 13º salário dos servidores vinculados ao Poder Executivo. O pagamento será realizado no dia 3 de novembro, conforme decreto publicado no Diário Oficial . O valor restante será quitado até 19 de dezembro, um dia antes da data limite prevista em lei, com possibilidade de antecipação, conforme evolução do fluxo de caixa.

A iniciativa representa a quinta antecipação consecutiva do 13º salário no Estado e é fruto do esforço contínuo de reorganização fiscal, reformas administrativas e planejamento financeiro conduzido pelo governo. O valor total da primeira parcela da folha natalina chega a R$ 1,5 bilhão, beneficiando 128 mil servidores ativos, 166 mil inativos, 46 mil pensionistas e servidores vinculados a estatutos próprios, além de empregados públicos vinculados à administração direta, autarquias e fundações.

“Chegar a cinco anos de salários pagos em dia é resultado de decisões difíceis, mas necessárias, para garantir um Estado mais eficiente e respeitoso com seus servidores. Essa conquista representa a reconstrução da confiança no poder público e o compromisso com quem faz o Estado funcionar todos os dias”, destacou o governador Eduardo Leite.

A secretária da Fazenda, Pricilla Santana, também ressaltou o impacto positivo da medida. “A antecipação do 13º é mais uma demonstração de responsabilidade fiscal e respeito ao funcionalismo. Com planejamento e reformas, conseguimos garantir previsibilidade aos servidores e injetar recursos importantes na economia gaúcha," afirmou.

Regularização dos pagamentos fortalece a economia local

A ação é coordenada pelo Tesouro do Estado, que ao longo do exercício vem organizando o fluxo de caixa mês a mês, reservando recursos para quitar todos os compromissos e evitando a geração de novos passivos. A regularização dos pagamentos garante previsibilidade e segurança aos servidores, além de fortalecer a economia local com a injeção antecipada de recursos.

Em 2024, o Estado também antecipou parte do 13º salário em meio às enchentes , como forma de apoiar a reconstrução das famílias de servidores afetados. A medida se soma a outras ações de valorização do funcionalismo, como a reestruturação de carreiras, a admissão de mais de dois mil servidores efetivos e temporários, a ampliação do vale-refeição e o pagamento recorde de precatórios , em sua maioria relacionados a pessoal.

A marca de cinco anos de salários pagos em dia, a ser completada em novembro, representa uma virada histórica após 57 meses de atrasos e parcelamentos, e reforça o compromisso da atual gestão com a construção de um Estado mais justo, eficiente e sustentável.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz

Edição: Secom